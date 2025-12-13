به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در پاراوزنه برداری رقابت‌ های پاراآسیایی دبی ۲۰۲۵، زهرا پولادی در دسته وزنی ۴۱ کیلوگرم صاحب اولین نشان طلای پاراوزنه برداری شد، مهدیه احسانی در دسته وزنی ۴۵ کیلوگرم دومین مدال طلای کاروان پاراوزنه برداری را کسب کرد و سمانه صادقی حصار هم در دسته وزنی ۵۵ کیلوگرم برنز گرفت.

در دسته فوق سنگین (مثبت ١٠٧ کیلوگرم) امیرعلی اسحاق‌ نیا با مهار وزنه ۱۷۵ کیلوگرم، رکورد رده‌ سنی نوجوانان جهان را شکست و به عنوان قهرمانی دست یافت.️

در رقابت های پارامچ اندازی وزن ۶۵+ کیلوگرم محمدحسین ابراهیم زاده به مدال برنز رسید.

در مسابقات پاراتنیس روی میز بنیامین وحیدی به مدال برنز رسید و مهلا هودانلو هم در پارامچ اندازی در وزن ۶٠+ کیلوگرم مدال برنز گرفت.