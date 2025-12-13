اتصال مهارت‌آموزی به اشتغال پایدار جوانان با اجرای طرح مهتا

مدیرکل طرح‌های ملی و فراگیر جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: طرح شهید باقری، الگویی موفق برای اتصال مهارت‌آموزی به اشتغال پایدار جوانان است.