بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، اعظم کریمی در سفر به بوشهر و بازدید از برخی کارگاههای مهارت آموزی با اشاره به اجرای طرح سراسری مهتا «طرح شهید باقری» گفت: این طرح بهعنوان یکی از برنامههای محوری وزارت ورزش و جوانان، با هدف تبدیل خدمت سربازی به فرصتی برای توانمندسازی و اشتغال آینده جوانان طراحی شده و امروز شاهد نتایج درخشان آن در سطح کشور هستیم.
وی با بیان اینکه این طرح با همکاری سهجانبه معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، سازمان آموزش فنی و حرفهای و قرارگاه مهارتآموزی ستاد کل نیروهای مسلح اجرایی شده است، اظهار کرد: برگزاری دورههای مهارتی متناسب با نیاز واقعی بازار کار هر منطقه، کلید موفقیت این طرح است که استان بوشهر بهعنوان پیشگام، نشان داد که با استفاده از ظرفیتهای اقتصادی محلی، بهویژه در حوزه صنایع دریامحور، میتوان مسیری مستقیم از آموزش تا اشتغال ایجاد کرد.
کریمی افزود: تمرکز بر آموزشهای عملی در محیطهای واقعی کار، با بهرهگیری از استادکاران مجرب، تضمین میکند که جوانان و سربازان ما پس از پایان دوره، نه با یک گواهینامه، بلکه با یک مهارت کاربردی و آمادگی کامل برای ورود به چرخه تولید، خدمترسانی یا حتی راهاندازی کسبوکار شخصی خارج شوند.
مدیرکل طرحهای ملی و فراگیر جوانان، اولویتدهی به مناطق کمبرخوردار را از ویژگیهای مهم این طرح برشمرد و گفت: عدالت محوری و توزیع فرصتها در سراسر کشور، از اصول غیرقابل چشمپوشی این برنامه است و ما معتقدیم توانمندسازی جوانان در همه مناطق، به ویژه نقاط محروم، باعث توسعه متوازن و تقویت اقتصاد ملی خواهد شد.
کریمی در پایان با اشاره به هدف کلان ایجاد ۵۰ هزار فرصت شغلی پایدار از طریق این طرح، یادآور شد: طرح شهید باقری تنها یک برنامه مهارتآموزی نیست؛ بلکه گامی راهبردی در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی و بهرهگیری حداکثری از ظرفیت نیروی جوان و متعهد کشور است.
جانشین قرارگاه مهارتآموزی نیروی دریایی سپاه در استان بوشهر هم در بازدید مدیرکل طرحهای ملی و فراگیر جوانان وزارت ورزش و جوانان از کارگاههای مهارت آموزی سربازان وظیفه نیروی دریایی سپاه گفت: ماموریت ما تبدیل دوره خدمت سربازی به فرصتی طلایی برای کسب مهارت و تضمین اشتغال آینده این عزیزان است.
مسعود فروتن با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق تأکیدات فرماندهی معظم کل قوا در زمینه غنیسازی اوقات فراغت سربازان، اظهار داشت: در قالب سامانه "ماهرشو"، از نخستین روزهای حضور سرباز، با انجام مشاورههای تخصصی شغلی، مسیر آموزشی متناسب با استعداد و علاقه هر فرد ترسیم میشود.
وی افزود: با هماهنگیهای انجامشده، سهمیهای ویژه از مرکز برای استان بوشهر در نظر گرفتهشده که امکان آموزش طیف وسیعی از مهارتهای فنی و تخصصی را فراهم میکندکه آموزشها در دو بخش تئوری در کارگاههای مجهز و عملی در محیطهای واقعی کار انجام میشود.
جانشین قرارگاه مهارتآموزی نیروی دریایی سپاه بوشهر با اشاره به همکاری نزدیک با سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، یادآور شد: پس از پایان دوره، آزمونهای استاندارد برگزار و به افراد واجد شرایط، گواهینامههای مهارت معتبر اعطا میشودکه این گواهیها دریچهای به بازار کار برای سربازان پس از پایان خدمت خواهد بود.
فروتن در بخش دیگری از سخنانش به پیگیریهای پس از خدمت اشاره کرد و گفت: مأموریت ما با اتمام خدمت سربازی پایان نمییابد. از طریق ارتباط با اداره کار و تعاون اجتماعی، پیگیری اخذ وامهای اشتغالزایی و حمایت از راهاندازی کسبوکارهای شخصی، ادامهدار خواهد بود تا این جوانان ماهر بتوانند گلیم خود را از آب بیرون بکشند.
وی در پایان با بیان اینکه «سرباز ماهر، امروز مدافع میهن و فردا سازنده کشور است»، تصریح کرد: این طرح علاوه بر تأمین نیروی انسانی ماهر برای کشور، به تحکیم بنیان خانواده، کاهش دغدغه اشتغال جوانان و در نهایت پیشرفت و آبادانی ایران عزیز کمک خواهد کرد.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهرهم در بازدید میدانی از کارگاههای مهارتآموزی طرح ملی "شهید باقری" در استان بوشهر، بر نقش بیبدیل این برنامه در پیوند خدمت سربازی با اشتغال پایدار جوانان تأکید شد.
موسی کشتکار با اشاره به موفقیتهای کسبشده در این طرح، اظهار کرد:آنچه امروز در بازدید از مراکز آموزشی به ویژه در کنار نیروی دریایی سپاه مشاهده کردیم، صحنهای امیدبخش از تبدیل اوقات خدمت به فرصتی برای مهارت آموزی و خوداتکایی است.
وی افزود: سربازان ما در محیطهای واقعی کار، زیر نظر استادکاران مجرب، مشغول یادگیری مهارتهایی هستند که ضامن آینده شغلی آنها پس از پایان خدمت خواهد بود.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر با بیان اینکه بوشهر در اجرای این طرح (طرح مهتا) به الگویی کشوری تبدیل شده، اضافه کرد: سهمیه استان در سال جاری ۱۵۰۰ نفر تعیین شده و خوشبختانه تا کنون حدود ۷۰۰ نفر در دورههای متنوع مهارتی آموزش دیدهاند و این موفقیت سبب شده تا بوشهر در زمره سه استان برتر کشور در اجرای کیفی این طرح قرار گیرد.
وی، تمرکز بر نیازهای بومی و اقتصادی دریامحور استان را کلید اثربخشی طرح دانست و تصریح کرد: دورههایی مانند صنایع کشتیسازی، تعمیرات دریایی و مشاغل مرتبط، نه تنها پاسخگوی نیاز بازار کار منطقه است، بلکه به رشد اقتصادی و توسعه پایدار استان کمک میکند.
کشتکار در پایان با تقدیر از همکاریهای بیندستگاهی گفت: این دستاورد بزرگ، حاصل همکاری مطلوب سازمان فنی و حرفهای، نیروی دریایی سپاه، نیروی انتظامی و سایر نهادهای همکار است و امیدواریم با تداوم این همکاریها، شاهد تربیت نسل ماهر، امیدوار و توانمند برای ساختن آیندهای بهتر در استان و کشور باشیم.