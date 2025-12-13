به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سیداسدالله جولایی اظهار کرد: در یک ماهه اخیر و به دنبال برپایی پویش مردمی ستاد دیه با عنوان «مهر فاطمی» به همت اقشار مختلف مردم، ۱۵۵ زندانی خانم در کشور به آغوش گرم خانواده بازگشتند.

وی تشریح کرد: اکثر زندانیان زن محکوم به جرایم غیرعمد، بدهکار مالی هستند که از روی غفلت مباشر یا اقدام به عقد قراردادی دایر بر امضای چک یا سفته و یا بر حسب اعتماد نابجا خود را درگیر تضامین بانکی کرده و متعاقب آن گرفتار بند شده‌اند.

با هدف استخلاص حداکثر زنان بدهکار مالی گرفتار بند، طرح مردمی «مهر فاطمی» تا شب یلدا ادامه خواهد داشت.

هم اکنون با وجود آزادی‌های صورت گرفته در حوزه آزادی بانوان زندانی، ۹۹۳ نفر با احتساب ورودی‌های جدید به زندان، بدهکار مالی خانم گرفتار حبس وجود دارد.

تهران با میزبانی از ۱۸۴ زندانی خانم در رأس فهرست بیشترین زندانی زن بدهکار در جرایم غیرعمد قرار دارد و به ترتیب فارس با ۹۸ نفر و مازندران با ۹۰ نفر و گیلان با ۶۴ زندانی بیشترین زندانیان خانم را دارند؛ در حالی که کمترین استان از نظر وجود زندانیان زن بدهکار مالی؛ ایلام است که تعداد زندانیان نسوان در این استان تنها ۲ نفر است و پس از آن سیستان و بلوچستان با ۳ زندانی، خراسان جنوبی با ۴ محبوس و خراسان شمالی با ۶ خانم در ردیف استان‌های کم‌جمعیتی هستند که تعداد زندانیان زن جرایم غیرعمد در بند آنها تک رقمی است.