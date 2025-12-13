به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، ابوالقاسم محی الدینی با اشاره به پیگیری‌های مستمر شهرداری یزد در خصوص برقی‌سازی ناوگان حمل ونقل درون شهری و تأمین زیرساخت‌های آن گفت: یکی از موضوعات جدیدی که در شهر‌های مختلف با جدیّت و بنا به دلایلی نظیر مشکلات آلودگی هوا و تأمین انرژی دنبال می‌شود، بحث برقی‌سازی ناوگان حمل و نقل است که شهرداری یزد نیز در این زمینه تاکنون گام‌های مؤثری برداشته است.

محی الدینی یکی از اقدامات شهرداری یزد را طرح تعویض موتورسیکلت‌های بنزینی فرسوده با برقی عنوان کرد و افزود: یکی از عوامل آلاینده همچنین مصرف بنزین، موتورسیکلت‌های فرسوده‌ای هستند که به تعداد زیاد در سطح شهر تردد می‌کنند، به همین دلیل شهرداری یزد هم به این موضوع ورود کرده و با برگزاری جلسات مستمر هفتگی در تلاش است تا شرایطی را فراهم کند که مردم بتوانند موتورسیکلت‌های فرسوده‌شان را تحویل دهند و در قبال آن موتورسیکلت برقی تحویل بگیرند.

وی با بیان این که در مورد نحوه و مدل تأمین مالی، ثبت نام و تحویل موتورسیکلت‌های برقی تصمیماتی گرفته شده است، تصریح کرد: مقرر شد با دعوت از تأمین‌کننده موتورسیکلت‌های برقی در هفته آینده، توافق‌های نهایی صورت بگیرد و امیدوارم بتوانیم تا اواخر سال جاری تعدادی از موتورسیکلت‌ها را که بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ دستگاه خواهد بود، با اولویت بافت تاریخی در اختیار مردم عزیزمان قرار بدهیم.

شهردار یزد همچنین در مورد تاکسی‌های اینترنتی برقی گفت: پیشنهاد چند شرکت فعّال در این حوزه بررسی شده است و انشاالله امیدواریم بتوانیم با انعقاد قراردادی مناسب، در گام اول ۵۰ دستگاه تاکسی اینترنتی که بخشی هیبریدی و بخشی کاملا برقی است را به ناوگان حمل و نقل عمومی شهر یزد وارد کنیم و در صورت وجود ظرفیت شهری و استقبال متقاضیان، امکان توسعه آن به ۱۰۰۰ دستگاه ظرف مدت هفت سال نیز وجود دارد.

محی الدینی درباره تأمین زیرساخت‌های لازم برای برقی‌سازی ناوگان حمل ونقل تصریح کرد: مقرر شده است شهرداری یزد پس از تصویب شورای اسلامی شهر، نسبت به تأمین ۱۰ جایگاه شارژ در محل‌های مناسبی که در اختیار دارد، اقدام کند.

به گفته‌ی شهردار یزد، برای خرید و نصب تجهیزات با یک شرکت دانش بنیان و چندین شرکت فعال دیگر در این حوزه نیز مذاکراتی صورت گرفته است تا پس از بررسی‌های لازم، فرایند‌های قانونی مربوط به خرید و نصب تجهیزات آن انجام شود.