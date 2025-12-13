دبیر هفتمین جشنواره سراسری تئاتر «شهر» اعلام کرد آثار این جشنواره برای جذب خانواده‌ها و اقشار مختلف شهر تهران بلیت‌فروشی ندارد و به صورت رایگان اجرا می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست رسانه‌ای هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» با حضور محمد خراسانی‌زاده معاون هنری سازمان فرهنگی و هنری جشنواره و امین اشرفی دبیر جشنواره، صبح شنبه ۲۲ آذر برگزار شد.

در ابتدای این نشست اطلاعات بخش‌های مختلف جشنواره هفتم به صورت تصویری پخش شد و پس از آن اشرفی اظهار کرد: خوشحالم بعد از ۸ سال وقفه شاهد برگزاری جشنواره تئاتر شهر هستیم.

سپس خراسانی‌زاده به ایراد سخنانی پرداخت و گفت: مزیت اصلی فعالیت در دوره جدید مدیریت سازمان فرهنگی و هنری شهرداری توجه ویژه و استفاده از هنر است. در چند ماه پیش سازمان در عرصه هنر حرف‌های جهانی، ملی و شهری دارد.

وی یادآور شد: جشنواره تئاتر «شهر» وقتی در دهه ۹۰ پا گرفت جای خود را در عرصه حرفه‌ای تئاتر باز کرد و هنرمندان تئاتر چشم‌انتظارش بودند. کمتر توقع می‌رفت که استقبال از جشنواره‌ای با موضوعات شهری وجود داشته باشد، اما هنرمندان از سلایق مختلف استقبال قابل توجهی داشتند و همه اختلاف‌ها را کنار گذاشتند و برای رشد تئاتر در شهر تهران فعالیت کردند.

در ادامه اشرفی با اشاره به بررسی ۲ ساله خانه نمایش سازمان برای ضرورت برگزاری جشنواره تئاتر شهر، گفت: سعی کردیم روی هویت تهران، بحث هویت فرهنگی شهر تهران متمرکز شویم. یک هزار و ۲۲۹ اثر به جشنواره رسید. سعی کردیم سطح کیفی آثار و جشنواره را بالا ببریم.

وی ادامه داد: از چند هنرمند پیشکسوت نظیر اسماعیل خلج، آرش دادگر و سیروس همتی دعوت مردیم تا به عنوان مهمان در جشنواره به اجرای اثر بپردازند. در این دوره بخش کودک و بخش نوجوان را به صورت مجزا در نظر گرفتیم تا توجه ویژه‌ای به گروه سنی نوجوان نیز داشته باشیم.

دبیر هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» تاکید کرد: نزدیک به ۲۰۰ اجرا طی هفته به شکل رایگان در معرض دید شهروندان تهران قرار می‌گیرد تا نمایش به درستی و با کیفیت در سبد فرهنگی خانوار قرار بگیرد.

اشرفی افزود: ما تعامل خوبی با نهاد‌های دیگر از جمله کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان داریم و همچنین در حال رایزنی با وزارت آموزش و پرورش برای اجرا‌های صبح در مدارس هستیم.

وی درباره بودجه جشنواره اظهار کرد: بودجه مدنظر ما تخصیص داده شد و در حال مدیریت بودجه هستیم و بعد از جشنواره عدد بودجه دقیق اعلام می‌شود.

مدیر خانه نمایش سازمان اعلام کرد ۲ نمایش برگزیده در تماشاخانه ایران‌شهر اجرا خواهند داشت و در بخش کودک و نوجوان هم آثاری که اجرای عمومی نداشتند در فضا‌های سازمان در سطح شهر تهران روی صحنه خواهند رفت.

اشرفی یادآور شد: بخش «تهران شهر ایستاده» بعد از جنگ ۱۲روزه به جشنواره افزوده شد و به آثار برگزیده با موضوع مقاومت در بخش‌های مختلف جایزه‌ای اهدا می‌شود.

وی بیان کرد بخشی از کمک‌هزینه گروه‌ها پرداخت شده و بخش باقیمانده تا قبل از پایان جشنواره پرداخت می‌شود.

دبیر جشنواره هفتم تئاتر «شهر» درباره چرایی تعداد کم سالن‌های نمایش بخش صحنه‌ای جشنواره، توضیح داد: نمایش‌های صحنه‌ای به عنوان آثاری حرفه‌ای در سالن‌های حرفه‌ای اجرا شوند. ما بلیت رایگان توذیع نمی‌کنیم بلکه رایگان شدن بلیت نمایش‌ها هدیه شهرداری تهران به تماشاگران و علاقه‌مندان تئاتر است.

در ادامه خراسانی‌زاده درباره اینکه رایگان شدن بلیت اجرا‌های جشنواره گفت: اگر موزه‌ها در روزی به صورت رایگان از این فضا‌ها بازدید می‌کنند به معنای گسترش مخاطبان است نه نازل کردن جایگاه موزه‌ها. ما در جشنواره به دنبال جذب ظرفیت مخاطبانی که امکان خریداری بلیت برای خود و خانواده را ندارند تا به سبد مخاطبان تئاتر اضافه شوند.

وی درباره اینکه جشنواره بین‌المللی خواهد شد یا نه، تصریح کرد: ترجیح ما این است کیفیت جشنواره حفظ شود و فقط با یک یا ۲ اثر جشنواره بین‌المللی نمی‌شود.

اشرفی درباره تبلیغات شهری جشنواره گفت: سازمان زیباسازی شهرداری تهران همکاری لازم را دارد. ضمن اینکه در سالن‌ها و فضا‌های مدنظر جشنواره نیز تبلیغات انجام می‌شود.

خراسانی‌زاده درباره حمایت سازمان از امکان تبلیغ تئاتر در طول سال در سطح شهر تهران، یادآور شد: حضور دوستان از سازمان صدا و سیما و سازمان زیباسازی در شورای سیاستگذاری جشنواره نشان از نگاه به گسترش تئاتر در میان اقشار مختلف جامعه است.

وی با بیان اینکه در حال ریل‌گذاری هستیم، اظهار کرد: جشنواره تئاتر «شهر» از ابزاری در سطح شهر تهران برخوردار است که می‌تواند باعث بسط و گسترش تئاتر شود.

در پایان نشت با توضیحات مهدی دوایی مدیر هنری جشنواره، از پوستر جشنواره رونمایی شد.