طرح شجره طیبه برای ترویج زکات مستحبی و توزیع میان نیازمندان در گرگاب شاهین شهر اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان؛ رئیس کمیته امداد امام خمینی شهرستان شاهین شهرومیمه با اشاره به برگزاری مراسم پلاککوبی ۳۰ اصله درخت پسته در شهر گرگاب از توابع شهرستان شاهینشهر گفت: در این طرح، محصول درختان پلاک کوبی و مشخصشده به نیت زکات مستحبی، جمعآوری و بین خانوادههای زیر پوشش توزیع میشود که این اقدام نقش مهمی در ترویج فرهنگ انفاق دارد.
علی حسین اقدامی افزود: باتوجه به استقبال باغداران سخاوتمند شهر گرگاب، اجرای این طرح تا پایان فصل پاییز ادامه دارد و پیشبینی میشود مشارکت کشاورزان در مقایسه با سال های گذشته افزایش یابد.
وی ادامه داد: زکات پرداختی نیکوکاران در سال جاری تاکنون بیش از یک میلیارد و 754 میلیون تومان است، که در راستای رفع نیازهای معیشتی و حمایت از اقشار کمبرخوردار هزینه شده است.