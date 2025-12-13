به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، براساس هشدار سطح زرد اداره کل هواشناسی خوزستان، سامانه بارشی از اوایل وقت سه شنبه ۲۵ آذرماه وارد استان می‌شود و رگبار و رعد وبرق، وزش باد متوسط گاهی تندباد لحظه‌ای، بارش برف در ارتفاعات و احتمال ریزش تگرگ در برخی از نقاط استان و وقوع پدیده مه یامه رقیق، کاهش دید افقی و کاهش دما دور از انتظار نیست.

این شرایط تا اواخر وقت شنبه ۲۹ آذرماه در اغلب نقاط استان به ویژه مناطق جنوبی و ارتفاعات شرقی، شمال شرقی و جنوب شرقی پیش بینی می‌شود.

احتمال لغزندگی جاده ها، آبگرفتگی معابر شهری، جاری شدن روان آب، طغیان مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی، احتمال خسارت به سازه‌های موقت از جمله بنرها، داربست‌ها و تابلو‌های تبلیغاتی و احتمال شکستن درختان کهنسال، احتمال تاخیر در پرواز‌ها و خسارت به محصولات و ماشین آلات کشاورزی وجود دارد.

توصیه می‌شود از توقف در بستر و حاشیه رودخانه‌ها خودداری شده و احتیاط در عبور از حاشیه رودخانه‌ها و مسیلها، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی و پاکسازی دهانه پلها، لایروبی کانال‌ها و آبروها، اجتناب از پارک خودرو در کنار درختان فرسوده و ساختمان‌های نیمه کاره و انتقال محصوالت کشاورزی به انبار‌های استاندارد و احتیاط در رانندگی در دستور کار قرار گیرد.