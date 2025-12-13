پخش زنده
اداره کل هواشناسی مازندران با صدور هشدار سطح نارنجی از فعالیت سامانه بارشی از اواخر امروز تا عصر فردا یکشنبه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، اداره کل هواشناسی مازندران با صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۱۵، در خصوص فعالیت سامانه بارشی از اواخر امروز شنبه ۲۲ آذر تا عصر فردا یکشنبه ۲۳ آذر در استان هشدار داد.
بر اساس این هشدار، مخاطرات پیشبینی شده شامل موارد زیر است:
بارش باران (گاهی به شکل رگبار و همراه با رعدوبرق)
وزش باد شدید موقتی
کاهش دما
مه همراه با کاهش دید
بارش پراکنده برف در مناطق کوهستانی
منطقه تحت تأثیر کل استان و به ویژه مناطق غربی و مرکزی اعلام شده است. از جمله اثرات مخاطره میتوان به آبگرفتگی معابر، بالا آمدن آب رودخانهها، وقوع صاعقه، کاهش دید، اختلال در تردد، ریزش سنگ و رانش زمین در جادههای کوهستانی و امکان خسارت به سازههای کممقاومت اشاره کرد.
هواشناسی مازندران به شهروندان توصیه کرد:
از اسکان در حاشیه رودخانهها و مسیلها خودداری کنند.
در تردد در جادهها و محورهای کوهستانی احتیاط لازم را به عمل آورند.
از انجام فعالیتهای گردشگری و کوهنوردی در این بازه زمانی پرهیز کنند.
سازههای کممقاومت و سستبنیان را محکم کنند.
کشاورزان، گلخانهداران، باغداران و دامداران تمهیدات لازم را بیندیشند.