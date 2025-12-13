به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، این عالم مجاهد در سال ۱۳۱۳ خورشیدی در روستای حسن آباد دامغان به دنیا آمد.

وی بعد از گذراندن تحصیلات ابتدایی در روستای فرات، در سن ۱۵ سالگی و به پیشنهاد برادر بزرگش، مرحوم حجت الاسلام و المسلمین سید طاهر شاهچراغی، راهی حوزه علمیه دامغان شد، تا فراگیری علوم دینی را زیر نظر اساتید این مدرسه آغاز کند؛ و در این مسیر علاوه بر کمک از برادر خویش، بخشی از ادبیات را در محضر مرحوم شیخ محمدرضا خدایی و نیز قسمتی از آن را نزد مرحوم شیخ غلامحسین خیری یاد گرفت.

سید محمد شاهچراغی، پس از شش سال تحصیل در حوزه دامغان، مهاجرت به قم و اقامت در آنجا را انتخاب کرد.

این طلبه‌ی جوان، در سال ۱۳۳۴ و در سن ۲۱ سالگی وارد قم می‌شود و با وجود این که برای داشتن حجره در مدرسه فیضیه، این سه شرط لازم بوده است: ۱- سن طلبه ۲۱ سال باشد. ۲- درس را در حد لمعه خوانده باشد. ۳- یک سال هم سابقه اقامت در شهر قم را داشته باشد؛ و وی شرط سوم را نداشت، اما با وساطت آقای اشعری و عنایت مرحوم علمی – متصدی امور مدرسه فیضیه – مشکل اقامتش در مدرسه فیضیه حل شد و به این ترتیب پس از یک شب بیتوته در مسافرخانه، وارد مدرسه فیضیه شده و به عنوان اولین طلبه‌ی دامغانی که از این شهر راهی قم شده بود، تحصیل را شروع کرد.

آیت الله شاهچراغی پس از ۱۷ سال اقامت و تحصیل در قم، به دلیل شرایط سخت زندگی، از قم به نائین مهاجرت کرد تا به کار تبلیغ دین در محمدیه نائین بپردازند، اما پس از یک سال در نائین، در سال ۱۳۵۱ هجری شمسی، با توجه به رفاقت و آشنایی با مرحوم حجت الاسلام والمسلمین محمد تقی نصیری و مرحوم آیت الله محمد علی عالمی به شهر سمنان آمده و به اقامت نماز جماعت در مسجد عابدینیه و تدریس در مدرسه علمیه صادقیه سمنان مشغول شد. از دیگر فعالیت‌های ارزشمند ایشان در سمنان، اقدام به تأسیس حوزه علمیه عصمتیه بوده است که از ثمرات آن، تربیت بسیاری از خواهران، جهت رواج و تبلیغ معارف اسلامی است.

با وقوع انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره)، آیت الله شاهچراغی در سال ۱۳۵۸ هجری شمسی به عنوان اولین امام جمعه استان، در شهر مهدیشهر در آمد که این حضور ۲۲ سال ادامه یافت و در این مدت توفیق تأسیس حوزه علمیه ولی عصر عج الله فرجه الشریف، را در این شهر می‌یابند که تاکنون برکات و ثمرات زیادی را در پی داشته است.

همچنین وی مسئولیت اداره بنیاد شهید استان را برعهده گرفت.

مقام معظم رهبری در دی ماه سال ۱۳۸۰ هجری شمسی آیت الله سید محمد شاهچراغی را به عنوان نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرستان سمنان منصوب کردند همچنین آیت الله شاهچراغی در دو دوره‌ی متوالی به عنوان نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد

از دیگر فعالیت‌ها و مسئولیت‌های وی می‌توان به این امور اشاره کرد:

- حاکم شرع دادگاه انقلاب

- امام جمعه شهرستان مهدی شهر

- مدیر کل بنیاد شهید استان سمنان

- امام جماعت مسجد عابدینیه سمنان

آیت الله سید محمدشاهچراغی در سال ۱۴۰۰ به علت کهولت سن ، نمایندگی ولی فقیه را واگذار کرد و سرانجام امروز پس از سالها تلاش در عرصه دین و ایمان به لقاء الله پیوست ؛ اخلاق نیکو ، مردم داری و ولایت مداری او سبب شد مردم از وی به عنوان پدر معنوی استان سمنان و سید خندان یاد کنند .