به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیر شرکت توزیع برق تربت جام گفت: با توجه به قرارداد وزارت نیرو و اقتصاد برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، متقاضیان حقیقی وحقوقی در شهرستان تربت‌جام می‌توانند برای دریافت تسهیلات کم‌بهره برای ساخت نیروگاه خورشیدی ثبت‌نام کنند.

میری با اشاره به ویژگی‌های تسهیلات افزود:نرخ سود این تسهیلات ۱۵.۳ درصد و دوره بازپرداخت تا ۳۶ ماه، است.

وی گفت: مبلغ تسهیلات ۲۲۰ میلیون ریال به‌ازای هر کیلووات است.

وی گفت:افرادی ‌که قرارداد خرید تضمینی برق دارند یا در مرحله اخذ قرارداد هستند، می‌توانند تا پایان روز یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴ از طریق سامانه کات وزارت اقتصاد ثبت‌نام کنند.