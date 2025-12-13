به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل صمد نوتاش، رئیس هیئت فوتبال استان اردبیل گفت: مسابقات فوتبال پیشکسوتان استان اردبیل با حضور 19 تیم برگزار شد که در این مسابقات 45 بازی انجام شد.

وی افزود: این مسابقات در راستای دور هم کردن پیشکسوتان و ایجاد شور و نشاط برگزار شد که از هیجان بالایی نیز برخوردار بود.

رئیس هیئت فوتبال استان اردبیل تصریح کرد: 2 تیم شرکت بازرگانی آفتاب کالای سبلان «شمع یار» و قصر سفید اردبیل به فینال این مسابقات راه یافتند که تیم شرکت بازرگانی آفتاب کالای سبلان شمع یار با برتری 2 بر یک مقابل حریف خود قصر سفید قهرمان این مسابقات شد.

نوتاش گفت: در صدد هستیم این مسابقات را همه ساله برگزار کنیم که اهداف از برگزاری این مسابقات، ارج نهادن به پیشکسوتان ارزنده فوتبال و ایجاد شور و نشاط در بین آنها است.

وی از استقبال خوب پیشکسوتان، همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان، نیروی انتظامی، هیئت‌های فوتبال شهرستان‌‎ها و دستگاه‌های مربوطه در برگزاری منظم این مسابقات قدردانی کرد.