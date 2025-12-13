پخش زنده
تیم فوتبال شمع یار با برتری دو بریک مقابل قصر سفید اردبیل قهرمان مسابقات فوتبال پیشکسوتان استان شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل صمد نوتاش، رئیس هیئت فوتبال استان اردبیل گفت: مسابقات فوتبال پیشکسوتان استان اردبیل با حضور 19 تیم برگزار شد که در این مسابقات 45 بازی انجام شد.
وی افزود: این مسابقات در راستای دور هم کردن پیشکسوتان و ایجاد شور و نشاط برگزار شد که از هیجان بالایی نیز برخوردار بود.
رئیس هیئت فوتبال استان اردبیل تصریح کرد: 2 تیم شرکت بازرگانی آفتاب کالای سبلان «شمع یار» و قصر سفید اردبیل به فینال این مسابقات راه یافتند که تیم شرکت بازرگانی آفتاب کالای سبلان شمع یار با برتری 2 بر یک مقابل حریف خود قصر سفید قهرمان این مسابقات شد.
نوتاش گفت: در صدد هستیم این مسابقات را همه ساله برگزار کنیم که اهداف از برگزاری این مسابقات، ارج نهادن به پیشکسوتان ارزنده فوتبال و ایجاد شور و نشاط در بین آنها است.
وی از استقبال خوب پیشکسوتان، همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان، نیروی انتظامی، هیئتهای فوتبال شهرستانها و دستگاههای مربوطه در برگزاری منظم این مسابقات قدردانی کرد.