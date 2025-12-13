رئیس شورای شهر یزد از به روز بودن تمام اطلاعات ثبت شده در سامانه شفافیت شهرداری یزد، گفت: تمام اطلاعات این سامانه قابل دسترس برای مردم است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد ، عزیزالله سیفی ضمن اشاره به درخشش شهرداری یزد در جشنواره ملی شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع که اخیراً با حضور مسئولان ارشد کشور در سالن اجلاس سران برگزار شد، تصریح کرد: در این جشنواره که به همت سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، عملکرد ۲۵۴ دستگاه از سه قوه براساس ۵۳ شاخص و ۲۵۸ سؤال مورد ارزیابی قرار گرفتند که در نهایت سه دستگاه برتر ملی و سه دستگاه برتر استانی تقدیر شدند.

وی در ادامه از انتخاب شهرداری یزد به عنوان یکی از سه دستگاه برتر استانی این جشنواره ابراز خرسندی کرد و ضمن قدردانی از مجموعه مدیریت شهرداری یزد به خاطر تلاش برای حرکت به سوی شفافیت، پاسخ‌گویی و ارتقای سلامت اداری، گفت: دریافت لوح سپاس و یادمان این جشنواره افتخار بزرگی برای استان و شهرداری یزد است.

رئیس شورای شهر حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور، علی نیکزاد نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام خلیلی معاون اول قوه قضاییه، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، ذبیح‌الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور و جمعی از مسئولان ارشد دستگاه قضا، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور در این جشنواره را مزید بر اهمیت این موضوع دانست.

وی با اشاره به فعالیت آنلاین سامانه شفافیت شهرداری، گفت: تمام صور‌تجلسات و مصوبات شورای شهر و شهرداری در این سامانه ثبت و برای همه مردم قابل دسترس است.

وی خاطرنشان کرد: قطعاً امکان بارگذاری اطلاعات بیشتری از اقدامات شهرداری نیز در این سامانه وجود دارد که این مطالبه را نیز پیگیری خواهیم کرد هرچند که هم اکنون نیز تمام اطلاعات مندرج در این سامانه حتی اطلاعات مدیران شهرداری نیز به‌روز است.

سیفی با بیان این که تنها اطلاعات قرارداد‌هایی که ناظر آنها مشخص نشده در این سامانه هنوز بارگذاری نشده است، سامانه انتشار آزاد اطلاعات را مجزا از سامانه شفافیت ذکر کرد و گفت: در سامانه انتشار آزاد اطلاعات نیز ۱۰۳ درخواست مرتبط با شهرداری یزد ثبت شده که ۱۰۰ مورد آنها توسط شهرداری پاسخ داده شده است.