دفتر گزینش و استخدام نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مستقر در خوزستان به منظور تکمیل کادر درجه داری اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، براساس اطلاعیه دفتر گزینش و استخدام نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مستقر در خوزستان؛ نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل کادر درجه داری خود از میان جوانان واجد شرایط استان نیرو جذب می‌کند.

استخدام فوق از میان افراد دارای مدرک دیپلم و یا دانش آموزان درحال تحصیل مقطع دوازدهم همه رشته‌های تحصیلی انجام می‌شود.

متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به نشانی؛ اهواز، بلوار لشکر، میدان توپ، خیابان جامی، دفتر گزین و استخدام نیروی دریایی مراجعه کرده و یا با شماره ۳۳۸۳۸۵۵۵-۰۶۱ تماس بگیرند.