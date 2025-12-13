مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان از آغاز به کار مدرسه مجازی با هدف جبران عقب ماندگی تحصیلی ناشی از آلودگی هوا با همکاری مرکز صداوسیمای خوزستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر علی فر با اشاره به استفاده از ظرفیت استودیو آوای مدرسه در ضبط فیلم‌های آموزشی، ادامه داد: از روز شنبه ۲۲ آذر این مدرسه مجازی کار خود را با تدریس ادبیات پایه هفتم آغاز می‌کند.

در ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه امروز نخستین قسمت مدرسه مجازی منتشر و در ساعت ۱۸ نیز بازپخش خواهد شد.

وی گفت : همچنین دانش آموزان می‌توانند بازپخش این فیلم‌های آموزشی را از طریق تلوبیون مشاهده کنند. یکی از مهمترین اهداف راه‌اندازی مدرسه مجازی، آشنایی دانش آموزان با نمونه سوالات آزمون‌های هماهنگ نوبت اول و همچنین رفع اشکال در دروس مختلف می‌باشد.