شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، با برخی تغییر کاربری‌ها و الحاقات اراضی در این شهر به‌صورت مشروط موافقت کرد؛ تصمیمی که با هدف تأمین زمین برای طرح‌های جوانی جمعیت و نهضت ملی مسکن و با اعمال اصلاحات در اسناد طرح جامع اتخاذ شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوبه این شورا درباره مغایرت‌های اساسی طرح جامع شهرکرد را طی مکاتبه‌ای به استاندار چهارمحال و بختیاری ابلاغ کرد.

این مصوبه در پی بررسی تصمیم شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان درباره تغییر کاربری برخی اراضی شهری در جلسه ۱۹ آبان ۱۴۰۴ شورا به تصویب رسید.

بر اساس این تصمیم، تغییر کاربری ۸۸.۶ هکتار اراضی دولتی موسوم به قلات در شمال شهرکرد با اعمال شرایطی از جمله تفکیک قطعات ۱۸۰ متری و ایجاد نوار سبز حفاظتی مورد موافقت قرار گرفت.

همچنین با تغییر کاربری اراضی ۷۵ هکتاری دانشگاه آزاد اسلامی مشروط به اختصاص حداقل یک هکتار کاربری گردشگری موافقت شد.

در خصوص اراضی ۴۶.۲ هکتاری شمال محله منظریه نیز تخصیص نوار سبز حفاظتی به‌عنوان شرط اصلی تعیین شد.

شورای‌عالی تأکید کرد بخشی از اراضی ۲۳۴ هکتاری پیرامون شهر به دلیل ملاحظات زیست‌محیطی و پدافندی از شمول الحاق خارج شود.

در عین حال، الحاق حدود ۶ هکتار از اراضی جنوب شرقی شهرکرد برای پاسخ به حقوق ادعایی مالکین مورد تأیید قرار گرفت.

این شورا اجرای هرگونه اقدام در اراضی خاص را منوط به توافق با دولت در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه دانست.

بر اساس مصوبه، اصلاح اسناد طرح جامع شهرکرد الزامی اعلام شده است.

قرار است نسخه نهایی اصلاح‌شده طرح در کوتاه‌ترین زمان برای ابلاغ به دبیرخانه شورای‌عالی ارائه شود.