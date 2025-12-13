این مقام انتظامی گفت: پس از بررسی‌ها هویت متهم پرونده شناسایی و مشخص گردید این فرد با توجه به اینکه در حوزه برنامه نویسی بسیار ماهر و زبده می‌باشد اقدام به برنامه نویسی رمز ارز‌های جدید کرده و با ایجاد لینک‌های آموزش ارزی در بستر تلگرام برای افراد و کدنویسی ربات ارزی جدید از افراد کلاهبرداری می‌کند.

وی بیان داشت: ماموران پلیس فتا استان با انجام اقدامات تخصصی و پلیسی سرانجام این شیاد و کلاهبردار اینترنتی را شناسایی کردند.

سرهنگ جلیلیان افزود:با به دست آمدن هویت متهم و پس از هماهنگی با مقام قضائی، تیم عملیات پلیس فتای استان مجرم را در یکی از مناطق استان البرز دستگیر و به مقر پلیس فتا استان منتقل کردند.

وی با بیان اینکه تا کنون بیش از ۱۰۰ از نفر از شکات پرونده شناسایی شده‌اند اظهار داشت: متهم پس از انتقال به پلیس فتا و مواجهه با مستندات پلیسی به جرم خود اعتراف و اظهار داشت وجوه ارزی را در ابتدا با ایجاد لینک‌های آموزش ارزی در بستر تلگرام برای افراد ارسال و اقدام به کدنویسی ربات ارزی در قالب یک نوع رمز ارز جدید کرده و با انتشار و تبلیغات واهی در بستر کانال‌های تلگرامی مردم را هدایت و با ارائه یک لینک جهت خرید ارز دیجیتال معرفی شده به جهت سرمایه گذاری ارزی پرسود و انجام معاملات ارزی در بستر صرافی‌های آنلاین از آنان کلاهبرداری می‌کردم.

رئیس پلیس فتا استان با اشاره به اینکه ارزش کلاهبرداری صورت گرفته تاکنون توسط کارشناسان بیش از ۶ میلیارد ریال برآورد شده است به شهروندان توصیه کرد: توصیه‌های پلیس فتا را جدی بگیرند و همواره مراقب ترفند کلاهبرداران و سودجویان باشند و در صورت مشاهده موارد مشکوک موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir اعلام کنند.