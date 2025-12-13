دستگیری کلاهبردار سایبری با بیش از ۱۰۰ شاکی
رئیس پلیس فتا استان البرز از دستگیری مجرم سایبری که با ترفند خرید و فروش و سرمایه گذاری ارزدیجیتال از بیش از ۱۰۰ نفر کلاهبرداری کرده بود، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، سرهنگ رسول جلیلیان اظهار داشت: با مراجعه یکی از شهروندان به پلیس فتا استان مبنی بر اینکه از حساب وی مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال به صورت ارزی کلاهبرداری شده است موضوع در دستور کار کارشناسان اداره مبارزه با جرائم پلیس فتا استان البرز قرار گرفت.
این مقام انتظامی گفت: پس از بررسیها هویت متهم پرونده شناسایی و مشخص گردید این فرد با توجه به اینکه در حوزه برنامه نویسی بسیار ماهر و زبده میباشد اقدام به برنامه نویسی رمز ارزهای جدید کرده و با ایجاد لینکهای آموزش ارزی در بستر تلگرام برای افراد و کدنویسی ربات ارزی جدید از افراد کلاهبرداری میکند.
وی بیان داشت: ماموران پلیس فتا استان با انجام اقدامات تخصصی و پلیسی سرانجام این شیاد و کلاهبردار اینترنتی را شناسایی کردند.
سرهنگ جلیلیان افزود:با به دست آمدن هویت متهم و پس از هماهنگی با مقام قضائی، تیم عملیات پلیس فتای استان مجرم را در یکی از مناطق استان البرز دستگیر و به مقر پلیس فتا استان منتقل کردند.
وی با بیان اینکه تا کنون بیش از ۱۰۰ از نفر از شکات پرونده شناسایی شدهاند اظهار داشت: متهم پس از انتقال به پلیس فتا و مواجهه با مستندات پلیسی به جرم خود اعتراف و اظهار داشت وجوه ارزی را در ابتدا با ایجاد لینکهای آموزش ارزی در بستر تلگرام برای افراد ارسال و اقدام به کدنویسی ربات ارزی در قالب یک نوع رمز ارز جدید کرده و با انتشار و تبلیغات واهی در بستر کانالهای تلگرامی مردم را هدایت و با ارائه یک لینک جهت خرید ارز دیجیتال معرفی شده به جهت سرمایه گذاری ارزی پرسود و انجام معاملات ارزی در بستر صرافیهای آنلاین از آنان کلاهبرداری میکردم.
رئیس پلیس فتا استان با اشاره به اینکه ارزش کلاهبرداری صورت گرفته تاکنون توسط کارشناسان بیش از ۶ میلیارد ریال برآورد شده است به شهروندان توصیه کرد: توصیههای پلیس فتا را جدی بگیرند و همواره مراقب ترفند کلاهبرداران و سودجویان باشند و در صورت مشاهده موارد مشکوک موضوع را از طریق مرکز فوریتهای سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir اعلام کنند.