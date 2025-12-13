پخش زنده
شاخص کل بورس تهران در نخستین روز معاملاتی هفته با رشد ۶۶ هزار و ۸۹۱ واحدی معادل ۱.۸۸ درصد، از مرز ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد عبور کرد و در سطح ۳ میلیون و ۶۲۸ هزار و ۳۶۷ واحد قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هموزن نیز با افزایش ۱۵ هزار و ۶۲۱ واحدی معادل ۱.۵۶ درصد به سطح یک میلیون و ۱۶ واحد رسید.
ارزش معاملات خرد سهام و صندوقهای سهامی امروز به ۱۵ هزار و ۳۸۸ میلیارد تومان رسید که نشاندهنده افزایش مشارکت معاملهگران در بازار است.
بازار سرمایه امروز معاملات خود را پرقدرت آغاز کرد و با عبور از محدوده ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد، اکثر گروهها با تقاضای بالا مواجه شدند؛ بهطوری که ۸۳ درصد بازار معادل حدود ۷۰۰ نماد در محدوده مثبت معامله شدند و بسیاری از نمادها به صف خرید نشستند.
در معاملات امروز، بیش از هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان پول حقیقی وارد سهام و صندوقهای سهامی شد که در مقایسه با روزهای گذشته افزایش محسوسی داشت.
بیشترین ورود پول حقیقی به گروه صندوقهای سهامی اختصاص یافت و در مقابل، صندوقهای درآمد ثابت بیشترین خروج سرمایه حقیقی را ثبت کردند.
همچنین بیش از ۲۱۰ میلیارد تومان پول حقیقی از صندوقهای طلا و سکه بورسی خارج شد.