شاخص کل بورس تهران در نخستین روز معاملاتی هفته با رشد ۶۶ هزار و ۸۹۱ واحدی معادل ۱.۸۸ درصد، از مرز ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد عبور کرد و در سطح ۳ میلیون و ۶۲۸ هزار و ۳۶۷ واحد قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۱۵ هزار و ۶۲۱ واحدی معادل ۱.۵۶ درصد به سطح یک میلیون و ۱۶ واحد رسید.

ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی امروز به ۱۵ هزار و ۳۸۸ میلیارد تومان رسید که نشان‌دهنده افزایش مشارکت معامله‌گران در بازار است.

بازار سرمایه امروز معاملات خود را پرقدرت آغاز کرد و با عبور از محدوده ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد، اکثر گروه‌ها با تقاضای بالا مواجه شدند؛ به‌طوری که ۸۳ درصد بازار معادل حدود ۷۰۰ نماد در محدوده مثبت معامله شدند و بسیاری از نماد‌ها به صف خرید نشستند.

در معاملات امروز، بیش از هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان پول حقیقی وارد سهام و صندوق‌های سهامی شد که در مقایسه با روز‌های گذشته افزایش محسوسی داشت.

بیشترین ورود پول حقیقی به گروه صندوق‌های سهامی اختصاص یافت و در مقابل، صندوق‌های درآمد ثابت بیشترین خروج سرمایه حقیقی را ثبت کردند.

همچنین بیش از ۲۱۰ میلیارد تومان پول حقیقی از صندوق‌های طلا و سکه بورسی خارج شد.