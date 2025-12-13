پخش زنده
امروز: -
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی از اجرای طرح نظارتی ویژه شب یلدا در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، صمد حضرتی گفت: از آغاز این طرح تاکنون ۱۴۴ مورد بازرسی توسط گشتهای مشترک بازرسی از بازار و صنوف عرضه کننده اقلام شب یلدایی در استان انجام شده است.
وی با بیان اینکه این طرح از ۱۵ آذر همزمان با سراسر کشور در این استان آغاز شده و تا سوم دی ماه نیز ادامه خواهد داشت افزود: در بازرسی از بازار و صنوف مختلف مرتبط با شب یلدا ۲۶ مورد تخلف توسط بازرسان کشف و برای اصناف متخلف پرونده تشکیل شده است.
حضرتی با اشاره به اینکه شعب تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی در تبریز و شهرستانها بر تخلفات اصناف رسیدگی میکنند اظهار کرد: بر این اساس تاکنون به ۱۱ پرونده رسیدگی شده و برای متخلفان پنج میلیارد و ۳۱۲ میلیون ریال جریمه صادر شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: در اجرای این طرح ۳۳ گشت مشترک بازرسی با همکاری نهادهای ذیربط در سطح استان فعالیت میکنند و با مشارکت اتاق اصناف تبریز و اتحادیههای صنفی روزانه بر بازار عرضه اقلام شب یلدا نظارت خواهند کرد.
حضرتی با تاکید بر اینکه مردم میتوانند شکایات خود در خصوص گرانفروشی، صادر نکردن فاکتور و درج نکردن قیمتها را از طریق شماره تلفن ۱۲۴ به بازرسان اعلام کنند ادامه داد: در اجرای این طرح عمده بارفروشی ها، فروشگاههای عرضه میوه و سبزی، آجیل، خشکبار، شیرینی و قنادی از سوی بازرسان بازرسی میشوند.