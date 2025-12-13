با توجه به وقوع مه شدید و کاهش دید افقی رانندگان در تردد در جاده‌ها احتیاط کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان با توجه به وقوع مه شدید و کاهش دید افقی رانندگان در تردد در جاده‌ها احتیاط کنند و یا سفرهای غیر ضروری را به زمان دیگری موکول کنند.

سرهنگ رحیمی اظهار کرد: با توجه به بارندگی‌های اخیر مه شدید به ویژه در بامداد، دید افقی را در جاده‌های خوزستان به شدت کاهش داده است پس لازم است رانندگان و کاربران جاده ضمن به تاخیر انداختن سفر در این شرایط، با رعایت جدی‌تر قوانین راهنمایی و رانندگی با سرعت مطمئنه حرکت کنند.

وی افزود: رانندگان باید مطمئن شوند چراغ‌های خودرو کاملا روشن اسن و اگر خودرو به مه‌شکن‌های جلو و عقب مجهز است حتما از آن استفاده کنند.

در این شرایط آب و هوایی، فاصله یک خودرو با خودرو مقابل باید از ۲ ثانیه در حالت معمول به ۵ ثانیه افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد: رانندگان حتما تجهیزات سفر همراه خود داشته باشند.

سرهنگ سعید رحیمی رییس پلیس راه خوزستان با اعلام اینکه مه غلیظ، میدان دید در جاده‌های این استان را به شدت کاهش داده است گفت: میدان دید به شدت در تمامی معابر برون‌شهر و درون‌شهر استان کاهش پیدا کرده است که زمینه حادثه را برای کاربران ترافیک فراهم می‌کند.

همچنین انتظار می‌رود رانندگان از سلامت خودروی خود اطمینان حاصل کنند، به ویژه سیستم روشنایی، ایمنی و بخاری خودرو باید سالم باشد.

سرهنگ رحیمی ادامه داد: نقص بخاری باعث بخار کردن شیشه‌ها و کاهش بیشتر میدان دید می‌شود که باید در این زمینه نیز نکات ایمنی رعایت شود.

او گفت: در صورت مشاهده تصادف در جاده، رانندگان فوری خودرو را به منتهی‌الیه سمت راست جاده هدایت و از خودرو خارج شوند تا موجب تصادف زنجیره‌ای نشوند.

وی از استقرار ۷۰ درصدی نیرو‌های پلیس راه در بلوک‌بندی‌های تعریف‌شده و آماده‌باش ۱۰۰ درصدی یگان‌های امدادی نظیر اورژانس، هلال احمر و راهداری خبر داد و از رسانه‌ها خواست در اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی برای افزایش احتیاط رانندگان همکاری لازم را داشته باشند.