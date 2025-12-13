افزایش مستمری بازنشستگان با اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر گفت: اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری که به تصویب دولت چهاردهم رسیده است، گام مهمی در راستای برقراری عدالت اجتماعی و بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان به شمار میرود.
، مرتضی پروانه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: در اصلاحیه جدید ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری که به تصویب دولت چهاردهم رسیده است، کسورات بازنشستگی علاوه بر حقوق، به سایر پرداختهای مزدی از جمله اضافهکار، نوبتکاری، پرداختهای رفاهی و دیگر متعلقات مزدی کارکنان دولت نیز تعلق میگیرد که این موضوع تأثیر مستقیمی در افزایش حقوق بازنشستگی خواهد داشت.
وی افزود: پیش از این، بسیاری از این پرداختها مشمول کسورات بازنشستگی نمیشد و همین امر موجب میشد بازنشستگان در زمان بازنشستگی مستمری کمتری دریافت کنند، اما با اجرای این اصلاحیه، مستمری بازنشستگان در سالهای آینده به شکل عادلانهتری محاسبه خواهد شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر ادامه داد: برآوردها نشان میدهد با اجرای این اصلاح، میزان دریافتی بازنشستگان در زمان بازنشستگی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت و در کنار آن، پایداری منابع صندوقهای بیمهای و بازنشستگی نیز تقویت میشود.
پروانه با تأکید بر اینکه این لایحه با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری سازمان اداری و استخدامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین شده است، گفت: برقراری عدالت اجتماعی و تأمین رفاه بازنشستگان از دغدغههای اصلی دولت چهاردهم و رئیسجمهور است و انتظار میرود این لایحه پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی، به قانون تبدیل و در سالهای آینده اجرایی شود.