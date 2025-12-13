افزایش مستمری بازنشستگان با اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر گفت: اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری که به تصویب دولت چهاردهم رسیده است، گام مهمی در راستای برقراری عدالت اجتماعی و بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان به شمار می‌رود.