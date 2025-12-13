سید محمد مهدی طباطبایی:
تمرکز بر ظرفیت همسایگی، پادزهر تحریمهاست
معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیس جمهور در پیامی نوشت: تمرکز بر ظرفیت همسایگی و تقویت سیاست منطقهای، پادزهر تحریمهای غیر قانونی و غیر انسانی علیه ملت ایران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید محمد مهدی طباطبایی با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود، نوشت:
«سفر رئیس جمهور به قزاقستان و ترکمنستان، دستاوردهای گوناگون با تأثیرات کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت داشت. تمرکز بر ظرفیت همسایگی و تقویت سیاست منطقهای، پادزهر تحریمهای غیر قانونی و غیر انسانی علیه ملت ایران است. این باور آقای پزشکیان است؛ گشودن مسیرهای جدید در جهت پیشرفت کشور»