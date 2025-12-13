پخش زنده
مدیر خزانهداری بورس کالا با معرفی اوراق سلف با تحویل گواهی سپرده، این ابزار را راهکاری کمهزینه و کارآمد برای تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان اعلام کرد.
جواد فلاح مدیر خزانهداری بورس کالا در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، از ظرفیت ابزار «اوراق سلف با تحویل گواهی سپرده» بهعنوان مدلی نوین در تأمین مالی تولید یاد کرد و گفت: این ابزار به تولیدکنندگان امکان میدهد پیش از آغاز فرآیند تولید، محصول خود را پیشفروش کرده و بدون پیچیدگیهای رایج، به سرمایه در گردش دسترسی پیدا کنند.
مدیر خزانهداری و انبارهای بورس کالای ایران با اشاره به مزایای این ابزار برای سرمایهگذاران و نهادهای مالی اظهار کرد: خرید کالا در قالب سلف با قیمتی کمتر از بازار نقدی، عدم تحمل هزینههای انبارداری به دلیل وارد نشدن کالا به انبار در زمان معامله و بهرهمندی از رشد احتمالی قیمت کالا تا سررسید، از جمله مهمترین مزایای اوراق سلف با تحویل گواهی سپرده برای سرمایهگذاران و نهادهای مالی است.
وی افزود: در این مدل، سرمایه مردم و نهادهای مالی بهصورت همزمان وارد بازاری سودآور، کمهزینه و معاف از مالیات میشود و در عین حال، بهطور مستقیم در خدمت تأمین مالی تولید قرار میگیرد.
مدیر خزانهداری و انبارهای بورس کالای ایران تأکید کرد: این ترکیب از مزایا میتواند چشمانداز رو به رشدی را برای توسعه بازار اوراق بهادار کالایی رقم بزند و نقش بازار سرمایه را در حمایت از بخش تولید پررنگتر کند.