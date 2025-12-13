به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران آزمون مسابقه کتاب‌خوانی این کتاب را روز سه‌شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ به‌صورت برخط (آنلاین) از ساعت ۹ تا ۲۴ از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی باشگاه کتاب‌خوانی دانشجویان ایران به نشانی BookRc.ir برگزار می‌‎کند.

نسخه الکترونیکی کتاب در برنامه کاربردی «طاقچه» موجود است.

دانشجویان علاقه‌مند کتاب‌خوانی می‌توانند برای ثبت‌نام و شرکت در مسابقه به پایگاه اطلاع‌رسانی باشگاه کتاب‌خوانی دانشجویان ایران مراجعه و اقدام کنند.

در این دوره از مسابقات به برگزیدگان جوایز ۳۰ میلیون ریالی اهدا می‌شود.

نتیجه مسابقه یک هفته بعد از آزمون اعلام خواهد شد.

کتاب مسئولیت و سازندگی در خصوص روش تربیتی اسلامی است. به‌عبارت‌دیگر این کتاب به روش‌های شناخت اسلامی، جهان‌بینی اسلامی، آرمان‌های اسلامی، استعدادها، روحیه‌ها و زمان مناسب سازندگی انسان پرداخته است.

در این اثر تربیتی و آموزشی از موضوعاتی، چون مسئولیت و زیربنا‌های آن، تربیت، مفهوم و امکانات آن، مربی، دیدگاه‌ها، ویژگی‌ها و ضرورت‌ها سخن گفته شده است.

هدف از نگارش کتاب مسئولیت و سازندگی برطرف‌کردن برخی اشکالات موجود در فرآیند‌های تربیتی است.