استاندار خوزستان با تأکید بر ارتقای نقش زنان در عرصههای مختلف، آنها را محور اصلی پیشرفت این استان دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدرضا موالی زاده در مراسم گرامیداشت روز مادر و زن که روز شنبه ۲۲ آذر برگزار شد، بیان کرد: زنان و دختران شایستهای در سطوح مختلف اجرایی استان مشغول فعالیت هستند و روند بهکارگیری آنان در پستهای مدیریتی تداوم خواهد یافت. توان مدیریتی بانوان دستکم برابر با مردان است و در بسیاری موارد حتی فراتر میرود. جایگاه مادر، بهویژه مادران شهیدان، را جایگاهی بینظیر و متعالی است
گسترش فرصتهای اجتماعی و فرهنگی برای بانوان
وی با اشاره به پیشرفتهای چشمگیر زنان در حوزههای علمی، اداری و ورزشی، از ایجاد امکان حضور بانوان در ورزشگاهها برای تماشای مسابقات به عنوان نخستین تجربه در استان یاد کرد.
این مقام اجرایی با بیان حمایت از هرگونه اقدام هنری و فرهنگی که شادی و نشاط عمومی را افزایش دهد، برگزاری کنسرتهای موفق و برنامههای مشابه در سطح استان را نمادی از این رویکرد خواند و بر لزوم وحدت میان همه گروههای قومی ساکن خوزستان برای پیمودن مسیر توسعه تأکید کرد.
استاندار خوزستان با بیان حمایت خود از هر برنامه هنری و فرهنگی که موجب افزایش نشاط اجتماعی در استان شود افزود:: چندی پیش کنسرت علیرضا قربانی در استان برگزار و با استقبال گسترده مردم مواجه شد و در اندیمشک نیز برنامهای دیگر در جریان است.
در پایان این مراسم، از خانوادههای پنج تن از بانوان شهید و نیز چند زن تأثیرگذار استان تجلیل شد. همچنین با اهدای لوحی از سوی وزیر کشور، از یکی از بانوان نمونه استان تقدیر به عمل آمد.