پخش زنده
امروز: -
کتابخانه عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره) در جهرم افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، عرفانیان مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان جهرم گفت:کتابخانه عمومی این نهاد حمایتی با ٣ هزار جلد کتاب در بخشهای دینی، تاریخی، مذهبی و کمک آموزشی و با وسعت ۱۰۰ متر مربع در کمیته امداد امام خمینی (ره) جهرم افتتاح شد.
او افزود: این کتابها با اعتبارات دولتی و کمک خیران جهرمی تهیه شده است و بخش زیادی از کتابهای کمک آموزشی این کتابخانه در قالب نذر کتاب از سوی دانش آموزانی که در آزمون سراسری پذیرفته شدهاند ، اهدا شد.
مدیر کتابخانه کمیته امداد امام خمینی (ره) جهرم بیان کرد: علاقه مندان میتوانند در ساعتهای اداری به این کتابخانه مراجعه و از امکانات آن بهرهمند شوند.