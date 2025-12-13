به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های تنیس روی میز بازی‌های پاراآسیایی جوانان، ظهر امروز شنبه ۲۲ آذر با برگزاری دیدار پایانی بخش دونفره پسران در کلاس ۱۴ به پایان رسید.

در این دیدار تیم دو نفره ایران با ترکیب علی راستی و آرشام رمضانی به مصاف تیم دونفره چین تایپه رفت و در جدالی نزدیک و تماشایی با نتیجه ۳ بر ۲ پیروز شد و به نشان طلا و عنوان قهرمانی رسید.

این نتیجه در حالی رقم خورد که تیم کشورمان ۲ بر صفر عقب بود، اما در سه گیم بعدی به برتری رسید و در نهایت عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد.

بدین ترتیب جمع نشان‌های رشته پاراتنیس روی میز کشورمان در پنجمین دوره بازی‌ها به عدد ۹ رسید. ملی‌پوشان ایران ۳ نشان طلا و ۶ برنز کسب کردند.