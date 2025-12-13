پخش زنده
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، سیزدهمین دوره نمایشگاه تجهیزات، مواد آزمایشگاهی، تست و آزمون پیشرفته ایران ساخت با میزبانی از بیش از ۲۷۰ شرکت دانشبنیان و فناور آغاز به کار کرد.
این رویداد مهم علمی و صنعتی فرصتی است برای معرفی آخرین دستاوردهای فناورانه کشور؛ از جمله محصولاتی نظیر نسل جدید چاپگرهای سهبعدی فلزات که نویدبخش جهش در صنایع تولیدی و تحقیقاتی خواهد بود.