به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده حوزه مقاومت بسیج امام رضا (ع) نسر رخ تربت حیدریه گفت: این چهار سری جهیزیه شامل ۴۴ قلم لوازم منزل به همت بسیج سازندگی سپاه ناحیه تربت حیدریه و قرارگاه جهادی، فرهنگی حضرت بقیه الله (عج) در تهران تهیه شده است.

سروان پاسدار دهقان با بیان اینکه پنج سری جهیزیه در تربت حیدریه توزیع شده که چهار سری به شهر نسر تعلق گرفته است ، افزود: این جهیزیه‌ها در راستای منویات رهبر معظم انقلاب در قالب قرارگاه جوانی جمعیت توزیع شده است.