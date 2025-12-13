پخش زنده
۴ سری جهیزیه به ارزش ۴۰۰ میلیون تومان به نوعروسان نیازمند در بخش رخ تربت حیدریه اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده حوزه مقاومت بسیج امام رضا (ع) نسر گفت اقلام جهیزیه زوجینی که پیشتر ثبتنام کرده و شرایط لازم را احراز کرده بودند میان آنان توزیع شد.
سردار سرتیپ پاسدار هاشم غیاثی افزود: این چهار سری جهیزیه شامل ۴۴ قلم از لوازم اولیه خانوادههای تازهازدواجکرده است که این اقلام به همت بسیج سازندگی سپاه ناحیه تربت حیدریه و قرارگاه جهادی، فرهنگی حضرت بقیه الله در تهران تهیه شده است.
وی گفت: این جهیزیهها در راستای منویات مقام معظم رهبری در قالب قرارگاه جوانی جمعیت توزیع شد است.