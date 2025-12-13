به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، از دوشنبه ۲۴ آذر تا جمعه ۲۸ آذر در همه مناطق استان به ویژه نیمه غربی، مرکزی، نیمه جنوبی و شرقی بارش برف و باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقتی در پاره‌ای از نقاط ریزش تگرگ همراه با مه صبحگاهی پیش بینی می‌شود.

لغزندگی جاده ها، مسدود شدن گردنه‌های برفگیر و کولاک برف، اختلال در آمد و شد درون شهری و برون شهری سیلابی شدن مسیل‌ها، طغیان رودخانه ها، آب گرفتی معابر، صاعقه، مه گرفتگی، کاهش شدید دید افقی، جاری شدن روان آب و خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی اثر مخاطر آمیز فعالیت این سامانه بارشی خواهد بود.

از هم استانی‌ها خواسته شده از سفر‌های غیرضرور بپرهیزند و خودرو خود را در جاده‌های برق گیر و کوهستانی به زنجیر چرخ مجهز کنند احتیاط در عبر و مرور از آزاد راه، توقف نکردن در بستر رودخانه‌ها و حاشیه مسیل‌ها به دلیل جاری شدن سیلاب، خودداری از فعالیت کوهنوردی و قرار نگرفتن عشایر در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها، از دیگر توصیه‌های کارشناسان هواشناسی است.

همچنین پاکسازی دهانه پل ها، لایروبی کانال‌ها و آبرو‌ها، کنترل دما و رطوبت گلخانه‌ها و آمادگی ماشین‌های امدادی و راهداری و آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی توصیه می‌شود.