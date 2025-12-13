پخش زنده
رئیس پلیس راه خوزستان با اشاره به ممنوعیت تردد موتورسیکلت در محورهای برون شهری استان در روزهای مهآلود، از توقیف موتورسیکلتها در صورت تردد در جادهها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سعید رحیمی اظهار کرد: با توجه به بارندگیهای اخیر و کاهش بیش از ۱۰ درجهای دما، با وقوع پدیده مه در سطح استان خوزستان مواجه هستیم و این شرایط در بیشتر محورهای مواصلاتی سبب کاهش شدید میدان دید شده است.
وی افزود: از همه کاربران ترافیکی که این روزها در خوزستان تردد میکنند میخواهیم حتما مراقبتهای لازم را انجام دهند. کاربران ترافیک باید از خودروی سالم استفاده کنند و در هیچ شرایطی با خودروی دارای نقص فنی به ویژه در سیستمهای تعلیق، ترمز، لاستیک، روشنایی و همچنین بخاری خودرو، تردد نکنند.
رئیس پلیس راه خوزستان با تاکید بر لزوم تردد در هوای روشن در جادهها بیان کرد: کاربران باید تا حد امکان در این روزها سفرهای غیرضروری لغو کنند.
وی با اشاره به خطر حضور موتورسواران در راهها ادامه داد: همین شب گذشته هم یک حادثه در محور اهواز - اندیمشک منجر به فوت شد. موتورسیکلتسواران توجه داشته باشند که روشن بودن چراغ در این شرایط ضروری است؛ متاسفانه برخی موتورسواران از چراغ استفاده نمیکنند و به مقررات راهنمایی و رانندگی هم توجه نمیکنند و اغلب موتورسیکلتها هم دارای نقص فنی و خراب چراغها هستند و این مساله منجر به افزایش تصادفات فوتی موتورسیکلتسواران در راههای خوزستان شده است.
رحیمی تصریح کرد: در این روزهای مهآلود، تردد موتورسیکلت در محورهای برونشهری ممنوع است و در صورت رعایت نکردن این موضوع، کاربران از سوی پلیس توقیف خواهند شد.
وی بیان کرد: در این شرایط محورهای خوزستان، در صورت وقوع تصادف باید حتما به سرعت علامتگذاری و هشدار به دیگر رانندگان انجام شود تا از تصادف دوم و وقوع تصادفات زنجیرهای جلوگیری شود.
رئیس پلیس راه خوزستان گفت: در سالهای گذشته، به دلیل بیتوجهی به مقررات راهنمایی و رانندگی، عدم رعایت سرعت مطمئنه، استفاده از وسیله نقلیه ناسالم و عجله بیمورد در رانندگی، شاهد حوادث دردناکی در جادههای استان خوزستان در شرایط مهآلود بودهایم. برای جلوگیری از تکرار این حوادث، باید به هشدارها و تذکرهای تیمهای امدادی و پلیس توجه کامل شود.
وی افزود: در این روزها دستگاههای خدماترسان و پلیس با آمادهباش ۷۰ درصدی حضور فعال دارند و تخلف رانندگان پرخطر را کنترل میکنند و با رانندگانی که مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت نمیکنند برخورد میشود.