به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سعید رحیمی اظهار کرد: با توجه به بارندگی‌های اخیر و کاهش بیش از ۱۰ درجه‌ای دما، با وقوع پدیده مه در سطح استان خوزستان مواجه هستیم و این شرایط در بیشتر محور‌های مواصلاتی سبب کاهش شدید میدان دید شده است.

وی افزود: از همه کاربران ترافیکی که این روز‌ها در خوزستان تردد می‌کنند می‌خواهیم حتما مراقبت‌های لازم را انجام دهند. کاربران ترافیک باید از خودروی سالم استفاده کنند و در هیچ شرایطی با خودروی دارای نقص فنی به ویژه در سیستم‌های تعلیق، ترمز، لاستیک، روشنایی و همچنین بخاری خودرو، تردد نکنند.

رئیس پلیس راه خوزستان با تاکید بر لزوم تردد در هوای روشن در جاده‌ها بیان کرد: کاربران باید تا حد امکان در این روز‌ها سفر‌های غیرضروری لغو کنند.

وی با اشاره به خطر حضور موتورسواران در راه‌ها ادامه داد: همین شب گذشته هم یک حادثه در محور اهواز - اندیمشک منجر به فوت شد. موتورسیکلت‌سواران توجه داشته باشند که روشن بودن چراغ در این شرایط ضروری است؛ متاسفانه برخی موتورسواران از چراغ استفاده نمی‌کنند و به مقررات راهنمایی و رانندگی هم توجه نمی‌کنند و اغلب موتورسیکلت‌ها هم دارای نقص فنی و خراب چراغ‌ها هستند و این مساله منجر به افزایش تصادفات فوتی موتورسیکلت‌سواران در راه‌های خوزستان شده است.

رحیمی تصریح کرد: در این روز‌های مه‌آلود، تردد موتورسیکلت در محور‌های برون‌شهری ممنوع است و در صورت رعایت نکردن این موضوع، کاربران از سوی پلیس توقیف خواهند شد.

وی بیان کرد: در این شرایط محور‌های خوزستان، در صورت وقوع تصادف باید حتما به سرعت علامت‌گذاری و هشدار به دیگر رانندگان انجام شود تا از تصادف دوم و وقوع تصادفات زنجیره‌ای جلوگیری شود.

رئیس پلیس راه خوزستان گفت: در سال‌های گذشته، به دلیل بی‌توجهی به مقررات راهنمایی و رانندگی، عدم رعایت سرعت مطمئنه، استفاده از وسیله نقلیه ناسالم و عجله بی‌مورد در رانندگی، شاهد حوادث دردناکی در جاده‌های استان خوزستان در شرایط مه‌آلود بوده‌ایم. برای جلوگیری از تکرار این حوادث، باید به هشدار‌ها و تذکر‌های تیم‌های امدادی و پلیس توجه کامل شود.

وی افزود: در این روز‌ها دستگاه‌های خدمات‌رسان و پلیس با آماده‌باش ۷۰ درصدی حضور فعال دارند و تخلف رانندگان پرخطر را کنترل می‌کنند و با رانندگانی که مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت نمی‌کنند برخورد می‌شود.