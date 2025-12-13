پخش زنده
مدیرکل هواشناسی گیلان از بارش باران و کاهش تدریجی ۶ تا ۱۲ درجهای دمای هوای استان از اواخر وقت امروز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: با ورود سامانه سرد و بارشی از اواخر وقت امروز به آسمان گیلان، بارش باران همراه با وزش باد و کاهش تدریجی ۶ تا ۱۲ درجهای دمای هوا از امشب در استان آغاز شده و تا فردا ادامه دارد.
وی، مه آلودگی هوا و بارش برف در مناطق کوهستانی را از دیگر پدیدههای جوی تا فردا شب در استان عنوان کرد و افزود: هوای گیلان دوشنبه پایدار و آفتابی پیش بینی شده و از اواخر وقت دوشنبه دوباره بارش باران در مناطق جلگهای و برف در ارتفاعات آغاز شده و این ناپایداری تا اواخر هفته در استان ادامه دارد.
مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه بیشترین دما در شبانه روز گذشته از آستانه اشرفیه ۱۹ درجه سلسیوس و کمترین دما از دیلمان ۳ درجه سلسیوس گزارش شد، گفت: دمای فعلی رشت مرکز گیلان، ۱۵ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۷۰ درصد است.
محمد دادرس افزود: دریای خزر امروز برای فعالیتهای دریانوردی و صید مناسب و از فردا تا پایان هفته، با ارتفاع موج بالای ۲ متر، نامناسب پیش بینی شده است.