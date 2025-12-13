به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، برای پانزدهمین بار در سال جاری، فرهنگ ایثار و نوع‌دوستی در مازندران جان تازه‌ای به بیماران نیازمند پیوند بخشید. ابراهیم سجادی سالار، شهروند ۵۴ ساله بابلسری، پس از سکته قلبی دچار مرگ مغزی شد، اما خانواده‌اش با تصمیمی آسمانی، اعضای بدن او را اهدا کردند.

آزاده ناظری معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران با تأیید این خبر گفت: این اعضا به بیمارستان امام خمینی(ره) تهران منتقل شد تا چراغ زندگی در وجود بیماران خاموش نشود.

این اقدام یادآور آن است که حتی در لحظه توقف یک قلب، می‌توان آغازگر تپش‌های تازه در زندگی دیگران بود. خانواده این جان‌بخش بابلسری با انتخابی سرشار از عشق، نشان دادند که مرگ می‌تواند پلی به زندگی‌های دوباره باشد.

پانزدهمین اهدای عضو در سال جاری نه تنها یک آمـار پزشکی، بلکه روایتی انسانی از اشک و امید است.