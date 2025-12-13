دیدار تیم بسکتبال بانوان قهوه باتسام و کاسپین تهران در مشهد، با پیروزی تیم مشهدی پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در هفته نهم لیگ برتر بسکتبال بانوان، تیم قهوه باتسام مشهد، با یک بازگشت تماشایی موفق شد کاسپین تهران را با نتیجه ۷۱ بر ۶۶ شکست دهد و یکی از ارزشمندترین پیروزی‌های فصل خود را در خانه جشن بگیرد.

تیم کاسپین تهران با بهره‌ گیری از تجربه بازیکنان خود و دقت بالا در حملات، توانست در پایان نیمه اول با نتیجه ۳۴ بر ۳۳ میزبان مشهدی را مغلوب کند.

در آغاز نیمه دوم، این اختلاف امتیاز افزایش هم یافت و کاسپین توانست با چند حمله موفق فاصله را بیشتر کند اما در کوارتر پایانی تیم میزبان توانست با نتیجه ۷۱ بر ۶۶ پیروزی را از آن خود کند.

یکی از نکات مهم این مسابقه، درخشش دنیل رینی، بازیکن آمریکایی تازه‌ وارد باتسام بود که در نخستین حضور رسمی خود با توان بدنی بالا، تحرک زیاد و تصمیم‌ گیری‌ های مؤثر، نقش مهمی در بازگشت و پیروزی تیم ایفا کرد .