به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، نوروز اصغرزاده ادامه داد: فعالیت این سامانه در اغلب مناطق استان به صورت برف خواهد بود و موجب کاهش پنج تا ۱۰ درجه‌ای دما به نسبت دمای امروز در استان می‌شود.

وی گفت: فعالیت این سامانه بارشی موجب ابرناکی، وزش باد گاهی به نسبت شدید، بارش باران در مناطق گرمسیری و بارش برف در مناطق سردسیری و کوهستانی و مه گرفتگی می‌شود.

اصغرزاده با اشاره به احتمال آبگرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل ها، لغزندگی جاده‌ها و اختلال در حمل و نقل عمومی، از مردم و رانندگان خواست موارد ایمنی را رعایت کرده و از رفتن به ارتفاعات و حریم و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و رانندگان برای رفتن به مناطق کوهستانی پوشاک گرم و تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.

کارشناس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی با اشاره به فعال بودن سامانه بارشی زودگذر و تداوم بارش طی امروز در استان گفت: بارش در برخی شهر‌های استان از جمله سراب، بستان آباد و خواجه به صورت برف بود و این شهر‌ها را سفیدپوش کرد.

اصغرزاده افزود: این سامانه بارشی زودگذر امشب از جو استان خارج می‌شود و طی روز‌های یکشنبه و دوشنبه جوی پایدار در استان حاکم خواهد شد.

وی با بیان اینکه این سامانه بارشی اکثر شهر‌های استان را فراگرفته است اظهار کرد: بیشترین میزان بارش تا ساعت ۲۴ روز گذشته از جلفا و هادیشهر به میزان ۲ میلی متر گزارش شده است که با احتساب بارش‌ها تا امروز، این میزان در شهر‌های استان بیشتر خواهد شد.