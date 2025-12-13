پخش زنده
اسامی محرومان هفته چهاردهم لیگ برتر باشگاههای فوتبال کشور فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی محرومان هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال به شرح زیر است:
علی خوش ذات مربی ۲ اخطاره استقلال خوزستان
ادسون ماردن الوز پریرا ۴ اخطاره، رضا دهقان ۴ اخطاره چادرملو اردکان
داریوش شجاعیان کارت قرمز شمس اذر قزوین
احمد تقوی مربی ۲ اخطاره فجرشهید سپاسی شیراز
سینا اسد بیگی کارت قرمز فولاد خوزستان
علیرضا محمد مربی ۲ اخطاره گل گهرسیرجان
محمد چهرقانی مدیر رسانه ۲ اخطاره آلومینیوم اراک
دیدارهای هفته چهاردهم یکشنبه و دوشنبه برگزار میشود.