

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی محرومان هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال به شرح زیر است:

علی خوش ذات مربی ۲ اخطاره استقلال خوزستان

ادسون ماردن الوز پریرا ۴ اخطاره، رضا دهقان ۴ اخطاره چادرملو اردکان

داریوش شجاعیان کارت قرمز شمس اذر قزوین

احمد تقوی مربی ۲ اخطاره فجرشهید سپاسی شیراز

سینا اسد بیگی کارت قرمز فولاد خوزستان

علیرضا محمد مربی ۲ اخطاره گل گهرسیرجان

محمد چهرقانی مدیر رسانه ۲ اخطاره آلومینیوم اراک

دیدار‌های هفته چهاردهم یکشنبه و دوشنبه برگزار می‌شود.