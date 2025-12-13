پخش زنده
تیم آمل قهرمان مسابقات کشتی فرنگی جوانان استان مازندران شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رقابتهای کشتی فرنگی جوانان استان مازندران با عنوان «نکوداشت جهانپهلوان مجید رمضانی» در سالن ورزشی رنگرز نوشهر برگزار شد.
در پایان مسابقات، تیم آمل با مجموع ۱۹۰ امتیاز عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. تیم چالوس با ۱۱۵ امتیاز به مقام دوم و تیم نوشهر با ۸۷ امتیاز به مقام سوم دست یافتند.
رقابتها در ۱۰ وزن مختلف برگزار شد و کشتیگیران شهرهای مختلف استان از جمله آمل، چالوس، نوشهر، چمستان، بابلسر، بابل، قائمشهر، محمودآباد، فریدونکنار و نور در آن به رقابت پرداختند.
نتایج اوزان
۵۵ کیلوگرم
۱. امیر خزایی – چالوس
۲. ابوالفضل چیتگران – قائمشهر
۳. ابوالفضل پولادی – چالوس
۳. صدرامیر جالف – نوشهر
۶۰ کیلوگرم
۱. ابوالفضل حیدری – بابلسر
۲. محمد عباسپور – چمستان
۳. مهدی حاجیتبار – بابل
۳. ابوالفضل گلردی – آمل
۶۳ کیلوگرم
۱. امیررضا زکریائی – آمل
۲. آرتین لفوتی – چالوس
۳. فاضل منصور – چمستان
۴. امیررضا آقابراری
۶۷ کیلوگرم
۱. مهدی صباغ – آمل
۲. محمد خزر – سهمیه آمل
۳. ابوالفضل طهماسبنژاد بابل
۳. امیرمحمد حقپرست – نوشهر
۷۲ کیلوگرم
۱. روحالله زارع – آمل
۲. محمد بابایینژاد – چالوس
۳. علیرضا اسماعیلی – قائمشهر
۳. مهرداد افسانه – آمل
۷۷ کیلوگرم
۱. ابوالفضل میرزاده – بابل
۲. اسماعیل نبوی – آمل
۳. ابوالفضل آقاجانی – محمودآباد
۳. محمد رحیمی – سهمیه
۸۲ کیلوگرم
۱. ابوالفضل هاشمیپور -بابلسر
۲. محمدمهدی غضنفری – قائمشهر
۳. حبیبالله رحیمی – آمل
۳. سالار رمضانی – سهمیه آمل
۸۷ کیلوگرم
۱. امیرعباس پناهی – آمل
۲. علیرضا آقاجانی – چالوس
۳. امیرعلی پیروز – سهمیه
۳. امیررضا احمدی – سهمیه آمل
۹۷ کیلوگرم
۱. محمدزمان سلطانمرادی – نوشهر الف
۲. ابوالفضل شعبانپور – سهمیه بابل
۳. ابوالفضل علیزاده – نور
۳. ابوالفضل جعفری – آمل
۱۳۰ کیلوگرم
۱. جواد محمدی – چمستان
۲. محمدرضا بنام – محمودآباد
۳. عسگر عموزاده – سوادکوهشمالی
۳. محمدرضا جوکار – آمل
نتایجد تیمی
۱. آمل – ۱۹۰ امتیاز
۲. چالوس – ۱۱۵ امتیاز
۳. نوشهر – ۸۷ امتیاز
۴. چمستان – ۸۲ امتیاز
۵. بابلسر – ۷۵ امتیاز
۶. بابل – ۷۱ امتیاز
۷. قائمشهر – ۶۱ امتیاز
۸. محمودآباد – ۳۵ امتیاز
۹. فریدونکنار – ۲۸ امتیاز
۱۰. نور – ۲۷ امتیاز
این مسابقات فرصتی برای شناسایی استعدادهای جوان و ترویج ورزش کشتی فرنگی در سطح استان بود.