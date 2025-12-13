به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد، رزاقی در جلسه ای که در آستانه شب یلدا با حضور نمایندگان جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و شبکه بهداشت برگزار شد افزود: در این نشست برنامه‌های نظارتی ویژه این ایام مورد بررسی و هماهنگی قرار گرفت.

وی بیان داشت بر اساس تصمیمات اتخاذشده تیم‌های بازرسی در دو نوبت صبح و عصر از امروز تا پایان شب یلدا بر بازار کالاهای پرمصرف این ایام به‌ویژه اقلام خوراکی نظارت مستمر خواهند داشت.

سرپرست معاونت بازرسی صمت استان با اشاره به اینکه ۶ تیم نظارتی در سطح شهر یاسوج کار نظارت را انجام می دهند گفت با هماهنگی انجام‌شده با تعزیرات حکومتی مقرر شد شعب تعزیرات در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به پرونده واحدهای متخلف رسیدگی و رأی صادر کنند تا بازدارندگی لازم و تأثیر مثبت در تنظیم بازار ایجاد شود.

رزاقی با تأکید بر لزوم رعایت حقوق مصرف‌کنندگان افزود: واحدهای صنفی موظف‌اند فاکتور خرید معتبر در محل کسب نصب کرده و قیمت‌ها را به‌صورت شفاف به اطلاع شهروندان برسانند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله گران‌فروشی عدم درج قیمت یا عرضه خارج از شبکه مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.

سرپرست معاونت بازرسی و نظارت بر اداره‌کل صمت استان اضافه کرد قیمت برخی اقلام پرمصرف شب یلدا از جمله انار ۴۸ ساعت قبل از شب یلدا توسط تیم کارشناسی تعیین و به‌صورت رسمی اعلام خواهد شد.