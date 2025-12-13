رییس شورای اسلامی کلانشهر اهواز گفت: بوستان با قدمت حجاب اهواز با پیگیری شورای شهر بعد از خلع ید از متصرفان در آستانه بهره‌برداری و استفاده شهروندان است.

بوستان حجاب اهواز در آستانه بهره‌برداری و استفاده شهروندان

بوستان حجاب اهواز در آستانه بهره‌برداری و استفاده شهروندان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد مهدی مطیعی بیان کرد: بوستان حجاب اهواز در دست بازسازی است و به زودی این پارک به مجموعه تفریحی و فضای سبز اهواز افزوده خواهد شد.

وی گفت: پارک حجاب از سال ۸۲ در اختیار متصرفان بود که با پیگیری شورای ششم و شهرداری اهواز، این پارک که سال‌ها بدون استفاده و مخروبه بود از دست متصرفان خارج و عملیات بازسازی آن آغاز شد.

مطیعی با بیان اینکه طی چهار سال اخیر چندین پارک و بوستان به فضای سبز اهواز اضافه شده است ادامه داد: عملیات بهسازی این پارک رو به پایان است و به زودی بهره‌برداری خواهد شد، در این مسیر فعالان محیط زیست نیز برای خلع ید این فضا بسیار کمک کردند.

بوستان حجاب اهواز یکی از قدیمی‌ترین و وسیع‌ترین بوستان‌های اهواز است که به دلیل موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در مناطق چهار و شش شهرداری، ظرفیت بسیار خوبی به لحاظ امکانات رفاهی، تفریحی و اقتصادی برای شهروندان دارد.

«پارک حجاب» اهواز در دهه ۴۰ احداث شد و سومین پارکی بود که بعد از پارک تهران و شیراز در کشور راه‌اندازی شد، این پارک ۱۱ هزار و نیم هکتار مساحت دارد و جزو منطقه چهار شهرداری اهواز به‌شمار می‌رود.