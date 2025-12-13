معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار تهران با بیان اینکه تاکنون هزارو ۴۰۰ نفر برای دریافت تاکسی برقی ثبت‌نام کرده‌اند، گفت: بیش از ۴۲۰ نفر، وام یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی را دریافت کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،محسن هرمزی، درباره آخرین وضع واگذاری تاکسی‌های برقی، گفت: متقاضیان دریافت تاکسی برقی باید پس از ثبت‌نام اولیه، برای تشکیل پرونده به بانک مراجعه کنند تا تضامین بانکی را ارائه دهند.

وی ادامه داد: تعداد متقاضیان دریافت تاکسی برقی به بیش از هزارو ۴۰۰ نفر رسیده است و تاکنون بیش از ۴۲۰ نفر، وام یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی را دریافت کرده‌اند.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار تهران تصریح کرد: حدود ۲۵۰ نفر تاکسی پلاک‌شده دریافت کرده‌اند و پلاک‌گذاری خودرو برای سایر متقاضیانی که وام به آنها تعلق گرفته است نیز در روز‌های پیش‌ِرو به‌تدریج انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده بانکی و پرداخت وام، متقاضیان به پلیس معرفی می‌شوند تا گواهی اسقاط را ارائه دهند و مراحل صدور پلاک و تحویل خودرو انجام شود.