شهروند خبرنگار ما خواستار رسیدگی مسئولان به وضعیت روستای سنجوان واقع در شیب کوه و مشکلات مسیر دسترسی این روستا شد.

به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، شهروند خبرنگار ما با اشاره به قرار گرفتن روستای سنجوان در شیب کوه ووضعیت نامناسب راه دسترسی، خواستار توجه و اقدام مسئولان ذی ربط برای رفع این روستا شد.

پیام شهروند خبرنگار ما:

سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما

اهالی مردم روستای سنجوزان واقع در شهرستان تویسرکان نسبت به راه روستایی از مشکلات بسیار زیادی برخوردار میباشند.

به صورتی که این روستا بر روی شیب کوه قرار گرفته و تنها روستای فاقد آسفالت میباشد و به همین دلیل در فصل پاییز و زمستان خدمات امدادی و تردد دانش آموزان و ساکنین روستا به سختی و دشوار صورت میپذیرد.

لذا با توجه به درخواست‌های متعدد در سامانه ارتباط مردمی و رسیدن نامه به دست فرماندار تویسرکان همچنان نسبت به این مردم بی مهری و بی توجهی بسیار زیادی صورت پذیرفته است

از شما و همه اهالی رسانه تمنا و خواهش دارم این موضوع را به گوش مسئولین برسانید تا فکری در این زمینه صورت پذیرد.

لطفا بخاطر مردم روستا و دانش آمووزان که از هرگونه خدمات دریغ و بی مهری شده یاری نمایید.