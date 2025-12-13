

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی جهاددانشگاهی، بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی پژوهش، فناوری و فن‌بازار با شعار «سرمایه‌گذاری در تولید با پشتوانه پژوهش و فناوری» با حضور دکتر حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، دکتر حسین سیمایی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، روسای دانشگاه‌ها و همچنین دکتر زهرا شیخی معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی امروز، ۲۲ آذرماه، در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز به کار کرد. جهاددانشگاهی با سه غرفه تخصصی در این رویداد حضور دارد و تا ۲۵ آذرماه، همه‌روزه از ساعت ۸ تا ۱۵ میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.

معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی در سالن ۵، غرفه ۱۰، با مشارکت دفاتر تخصصی علوم پزشکی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، علوم انسانی، اجتماعی و هنر و همچنین مرکز اطلاعات علمی (SID)، آخرین ظرفیت‌ها و دستاورد‌های پژوهشی و فناورانه خود را با هدف تقویت ارتباط میان دانشگاه، صنعت و جامعه معرفی می‌کند.

همچنین سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌بنیان جهاددانشگاهی در سالن ۶، غرفه ۶، به ارائه تازه‌ترین یافته‌ها و محصولات فناورانه محققان و فناوران می‌پردازد. محصولات و فناوری‌های عرضه‌شده در این غرفه، حوزه‌هایی همچون صنایع شیمیایی، گیاهان دارویی و دارو‌های گیاهی، فنی و مهندسی، کشاورزی، فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی، محیط‌زیست، زیست‌فناوری و حوزه سلامت را در بر می‌گیرد.

در این بخش، دستاورد‌های پارک‌های علم و فناوری البرز و کرمانشاه، پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی، ۷۰ مرکز رشد و نوآوری، ۷۰۰ شرکت دانش‌بنیان و خلاق و واحد فناور، ۸ شرکت تابعه جهاددانشگاهی و صندوق پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی به نمایش گذاشته شده است.

در این غرفه در طول برگزاری نمایشگاه، چندین تفاهم‌نامه و قرارداد همکاری به امضا خواهد رسید و ۱۲ پنل تخصصی با محورهایی، چون تجاری‌سازی فناوری، توسعه اشتغال دانش‌بنیان و تقویت پیوند پژوهش و بازار برگزار می‌شود. موضوعاتی مانند اقتصاد گیگ و بازار کار ایران، نسل زد و نسل نیت، چالش‌های اشتغال دانش‌آموختگان، فقر مهارتی، نوآوری در ابزار‌های تأمین مالی و چالش‌های تجاری‌سازی در زیست‌بوم سلامت، از جمله محور‌های این نشست‌هاست که با حضور مسئولان، مدیران و صاحب‌نظران بررسی خواهد شد.

علاوه بر این، دانشگاه علم و فرهنگ وابسته به جهاددانشگاهی نیز در سالن ۲۵D، غرفه ۱۱، تصویری جامع از توانمندی‌ها، پروژه‌های نوآورانه و دستاورد‌های علمی و فناورانه خود را به بازدیدکنندگان ارائه می‌دهد.