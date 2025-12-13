پخش زنده
مسئولان توسعه ورزش شهرهای جدید با بازدید از زیرساختهای ورزشی شهر جدید سهند، بر فراهم بودن بسترهای مناسب برای سرمایهگذاری ورزشی و ارتقای کیفی امکانات موجود در این شهر تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مسئول توسعه ورزشی و ساماندهی امکانات ورزشی شهرهای جدید از مجموعه زیرساختهای ورزشی شهر جدید سهند بازدید کرد.
در این بازدید، فضاهایی از جمله مدرسه فوتبال پیام سهند، باشگاه قهرمانان، زمین تنیس و چمنهای مصنوعی چند فاز شهری مورد بررسی قرار گرفت.
اراضی پیشبینیشده برای احداث دهکده ورزشی نیز از دیگر بخشهای این بازدید بود.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از آمادهسازی بستههای متنوع سرمایهگذاری با کاربری ورزشی خبر داد.
به گفته وی، شرایط برای حضور و فعالیت سرمایهگذاران در حوزه ورزش بهصورت تسهیلشده فراهم شده است.
ناظمالشریعه با اشاره به ظرفیتهای ویژه سهند، این شهر را مستعد توسعه ورزش قهرمانی و همگانی دانست.
وی زمین تنیس خاکی سهند را بهعنوان بزرگترین زمین تنیس شمالغرب کشور، مزیتی شاخص برشمرد.
مسئولان هدف از این بازدید را نیازسنجی دقیق و ارتقای کیفیت زیرساختهای ورزشی شهرهای جدید عنوان کردند.