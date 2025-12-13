پخش زنده
امروز: -
رئیس انجمن مس ایران، در رویداد ملی ایدههای نوآورانه زنجیره مس بر توسعه صنایع پاییندستی و بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهها تأکید کرد تا از ۳۲۰ هزار تن کاتد مس سالانه، ارزش افزوده بیشتری ایجاد شود.
به گزارش تحریریه معدن خبرگزاری صداوسیما ، اسلامیان در نخستین رویداد ملی «ایدههای نوآورانه و فناورانه در زنجیره ارزش مس» با تأکید بر ضرورت ایجاد ارزش افزوده در صنعت مس، گفت: اگر قرار است از این ماده معدنی گرانبها بهدرستی استفاده شود، باید نگاه جدیتری به توسعه صنایع میانی و پاییندستی و بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهها، اساتید و دانشجویان داشته باشیم؛ حوزهای که متأسفانه سالهاست مغفول مانده است.
وی با اشاره به وضعیت مصرف مس در کشور افزود: در حال حاضر ۳۲۰ هزارتن کاتد مس تولید میشود که بخش عمده آن مصرف داخلی بهصورت میانی انجام میشود و سهم صنایع پاییندستی در این میان بسیار ناچیز است. این در حالی است که کشورهایی مانند چین، هند و آمریکا با تمرکز بر توسعه فناوری و همکاری نظاممند با دانشگاهها، ارزش افزوده بالایی در زنجیره مس ایجاد کردهاند.
اسلامیان با دعوت از جامعه دانشگاهی برای همکاری نزدیک با انجمن مس تصریح کرد: انجمن مس با فعالیت حدود ۱۰ تا ۱۲ کمیته تخصصی، آمادگی دارد همکاری مستمری با اساتید، دانشگاهها و فعالان صنعت مس داشته باشد تا چالشهای این صنعت بهصورت مشترک برطرف شود.
رئیس انجمن مس، کمبود سرمایهگذاری، نوسانات شدید قیمتهای جهانی، چالشهای زیرساختی و محدودیتهای انرژی را از مهمترین موانع پیشروی صنعت مس برشمرد و در عین حال خاطرنشان کرد: فرصتهای قابلتوجهی نیز در زنجیره ارزش مس وجود دارد؛ از جمله رشد تقاضای جهانی در مسیر انقلاب سبز. مس یکی از فلزاتی است که کمترین میزان کربن را در فرآیند تولید دارد و میتواند نقشی کلیدی در توسعه پایدار سالهای آینده ایفا کند.
وی توسعه خوشههای صنعتی، همافزایی در چارچوب اقتصاد چرخشی و ارتقای بازیافت مس را از دیگر اولویتها دانست و گفت: در حالی که نرخ بازیافت مس در جهان به حدود ۸۵ درصد میرسد و موجب صرفهجویی قابلتوجه در انرژی، آب و منابع میشود، این ظرفیت در کشور هنوز بهطور کامل فعال نشده است. نوآوری در حوزه بازیافت میتواند یکی از کلیدهای اصلی تحول صنعت مس باشد.
اسلامیان بر حمایت از سرمایهگذاری در صنایع میانی و پاییندستی، توسعه فناوری و انتقال دانش از دانشگاه به صنعت، ایجاد پلتفرمهای همکاری برای تولید محصولات نهایی، ارتقای استانداردهای کیفی و زیستمحیطی و تدوین نقشه راه یکپارچه زنجیره ارزش مس تأکید کرد و افزود: نقش دولت در حمایت از شرکتهای دانشبنیان و تسهیل همکاری آنها با زنجیره ارزش مس بسیار تعیینکننده است.
رئیس انجمن مس با اشاره به وابستگی کشور به واردات برخی محصولات فناورانه از جمله سلولهای انرژی خورشیدی و الکتروموتورهای پرقدرت، اظهار داشت: متأسفانه بخش قابلتوجهی از مس کشور بهصورت مواد اولیه یا نیمهخام صادر میشود. در حالی که با تکمیل زنجیره تأمین و ایجاد ارزش افزوده، میتوان محصولات نهایی رقابتپذیر تولید و صادر کرد.
وی با قدردانی از اساتید، پژوهشگران و فعالان حاضر در این رویداد، خواستار همکاری جدیتر دانشگاهها با انجمن مس شد و تأکید کرد: تقویت زنجیره ارزش، بهویژه در حوزه فناوری و صنایع پاییندستی، میتواند جایگاه صنعت مس کشور را بهطور معناداری ارتقا دهد.