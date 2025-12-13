جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز با محوریت برنامه‌های استان برای مقابله با قاچاق دام برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان گفت: بخش عمده‌ای از دام و سوخت قاچاق کشف‌شده مربوط به استان کردستان نیست و باید دستگاه‌های قضایی و انتظامی با انجام مکاتبات، این وضعیت را به دیگر استان‌های کشور منعکس کنند تا هزینه کمتری به استان ما وارد شود.

ورمقانی افزود: کردستان به دلیل مرزی بودن وعدم نظارت استان‌های دیگر بر قاچاق دام و سوخت، مسئولیت زیادی در بحث مقابله با قاچاق دارد.

وی اظهار داشت:دستگاه‌های مرتبط باید نقایص شیوه‌نامه مبارزه با قاچاق کالا از جمله دام را برطرف کرده و بعد ازتدوین شیوه نامه مناسب، آن را به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارجاع دهند.

خداویسی دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان نیز به افزایش آمار قاچاق دام به دنبال افزایش قیمت دلار توسط افراد سودجو اشاره کرد و گفت: باید گوشت دام‌های مکشوفه به دست مصرف کننده واقعی برسد.

زیباکردار مدیرکل دامپزشکی کردستان هم در این جلسه با اشاره به وضعیت مطلوب سرشماری دام در استان نسبت به مناطق دیگر کشور گفت: باید صاحبان دام‌ها مکلّف شوند، هر گونه تغییر در تعداد دام را به اطلاع دامپزشکی برسانند، زیرا این روش می‌تواند در کاهش آمار قاچاق دام تأثیرگذارباشد.

دیگر اعضای جلسه هم به بیان اقدامات وبرنامه‌های مقابله با قاچاق در استان پرداختند.