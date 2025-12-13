پخش زنده
مدیر کل اداره کل دامپزشکی استان همدان گفت: ایستگاههای قرنطینه دامی شبانهروزی در مبادی ورودی این استان فعال هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، امیرحسین نقیپور با اشاره به اینکه ورود دام آلوده میتواند سلامت تغذیه شهروندان را به شدت تهدید کند افزود: هدف اصلی از این نظارتها، کنترل سلامت فرآوردههای خام دامی، پایش بیماریهای مشترک بین انسان و دام و نیز بیماریهای دامی است.
او تصریح کرد: دو ایستگاه کنترل و پایگاه قرنطینه این اداره کل در شهرستانهای بهار و رزن به صورت شبانهروزی فعالیت میکنند.
مدیر کل اداره کل دامپزشکی استان همدان گفت: از ابتدای سال ۱۵ هزار خودروی ورودی به استان مورد بازرسی قرار گرفته که از این تعداد، ۷۰ خودروی متخلف به مراجع قضایی معرفی و همچنین، ۸ رأس دام سنگین و ۳۶۰ رأس دام سبک فاقد مجوز و گواهی بهداشتی توقیف و به کشتارگاههای مجاز اعزام شدهاند.
امیرحسین نقیپور خطاب به دامداران توصیه کرد: دامداران در زمان خرید و جابهجایی دامها، حتماً از مجوزهای بهداشتی لازم استفاده کنند.
او تصریح کرد: سامانه ۱۵۱۲ اداره کل دامپزشکی استان همدان، آماده دریافت گزارشها، انتقادات و پیشنهادات شهروندان محترم در این زمینه است.