به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد، صفورا محمودی مسئول برگزاری مسابقات، با اشاره به اهمیت این رویداد ورزشی گفت: برای اولین بار استان کهگیلویه و بویراحمد میزبان مسابقات والیبال لیگ دسته دو بانوان کشور است که این رقابت‌ها به میزبانی باشگاه سایپا یاسوج برگزار می‌شود.

وی افزود: در لیگ دسته دو والیبال بانوان کشور ۵۲ تیم از سراسر کشور حضور دارند که در قالب ۶ گروه به رقابت می‌پردازند. گروه E این مسابقات شامل ۹ تیم از استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۲ تیم)، خوزستان، بوشهر، هرمزگان و اصفهان است.

مسئول برگزاری مسابقات این رقابت‌ها را فرصتی مناسب برای توسعه ورزش بانوان در استان دانست و افزود:در پایان این مسابقات از هر گروه دو تیم به مرحله بعد صعود خواهند کرد.

محمودی ادامه داد: این مسابقات از ۲۱ آذرماه آغاز شده و تا ۲۹ آذرماه ادامه دارد و هر روز ۴ دیدار برگزار می‌شود.

فرحناز محسنی ناظر فنی مسابقات، با بیان اینکه این رقابت‌ها مرحله رفت لیگ دسته دو والیبال بانوان باشگاه‌های کشور است گفت: از هر گروه تیم‌های برتر انتخاب و به مرحله نهایی راه پیدا می‌کنند.

وی با اشاره به سطح کیفی مسابقات افزود: سطح رقابت‌ها بالا است و تیم‌ها رقابت‌های نزدیک و نفس‌گیری را به نمایش گذاشته‌اند.