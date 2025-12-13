معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از ابلاغ الزامات چرخه هوشمندسازی خدمات دستگاه‌های اجرایی در چارچوب قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت خبر داد و گفت: این چرخه، مبنای اصلاح فرایندها، شفاف‌سازی و ارتقای کیفیت خدمات عمومی در دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، رفیع‌زاده با اعلام ابلاغ الزامات چرخه هوشمندسازی خدمات دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: تمامی دستگاه‌های مشمول قانون برنامه هفتم مکلفند خدمات خود را در قالب چرخه‌ای ۹ مرحله‌ای، از اتصال خدمت به وظیفه قانونی تا بودجه‌ریزی بر مبنای خدمت، بازطراحی و اجرا کنند.

️وی افزود: تمرکز این چرخه بر اصلاح فرایند‌های فسادخیز، کاهش مداخله انسانی، توسعه خدمات الکترونیکی و هوشمند و استفاده هدفمند از فناوری‌های نوین است و هر دستگاه موظف به اخذ تأییدیه هر گام از واحد‌های تخصصی سازمان اداری و استخدامی کشور است.

️معاون رئیس‌جمهور تأکید کرد: شناسایی و اصلاح زنجیره‌های خدمات بین‌دستگاهی و ارائه یکپارچه خدمات از طریق پنجره ملی خدمات هوشمند دولت، از تکالیف اصلی دستگاه‌هاست و رسیدگی به بهبود‌های اضطراری ارجاعی از سامانه فواد ۱۲۸ نیز الزامی خواهد بود.

️رفیع‌زاده با اشاره به ضمانت اجرای این بخشنامه گفت: اجرای چرخه هوشمندسازی به‌صورت مستمر پایش می‌شود و نتایج آن علاوه بر ارزیابی‌های جشنواره شهید رجایی، در گزارش‌های دوره‌ای به رئیس‌جمهور و مراجع نظارتی منعکس خواهد شد.