شماری از هواداران فلسطین در زندان‌های انگلیس، به علت اعتصاب غذای طولانی مدت، در معرض مرگ قرار گرفته‌اند. فعالان اجتماعی و حامیان حقوق فلسطینیان با برگزاری تجمع اعتراضی در برابر دفتر نخست وزیری انگلیس، به حمایت از زندانیان سیاسی هوادار فلسطین و مخالف تامین جنگ افزار برای اسراییل پرداختند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، تجمع اعتراضی برابر دفتر نخست وزیری انگلیس برای نجات جان شماری از حامیان فلسطین که در زندان‌های این کشور به علت اعتصاب غذا با خطر مرگ دسته و پنجه نرم می‌کنند.

مادر یکی از این زندانیان با چشمانی اشکبار در جمع معترضان حاضر شد و گفت: نخست وزیر، وزیر دادگستری، وزیر زندان ها، وزیر بهداشت و درمان، هیچ اهمیتی به خطر جانی این زندانیان نمی‌دهند. همگی آنان نشان دادند موافق نسل کشی اسرائیل در فلسطین‌اند، و همچنان با شرکت‌های جنگ افزارسازی اسرائیل همکاری می‌کنند، هنوز به سرکوب طرفداران فلسطین ادامه می‌دهند، کماکان برای ارتش اسرائیل، بمب و موشک می‌فرستند و کشتار کودکان فلسطینی را پذیرفته‌اند. هیچ امیدی برای دست یابی به عدالت نیست.

موسسه حقوقی "عمران خان و شرکا" که وکالت ۸ نفر از زندانیان گروه اقدام برای فلسطین را برعهده دارد، در نامه‌ای نوشت: این افراد، به علت ادامه اعتصاب غذا، در معرض مرگ قرار دارند ویکی از این زندانیان، پس از ۳۷ روز اعتصاب غذا، ۱۰ کیلوگرم از وزنش را از دست داده است. ۴ نفر از هواداران فلسطین که به اعتصاب غذا در زندان‌های انگلیس دست زده‌اند، پارسال به علت تلاش برای توقف فعالیت یکی از شعب کارخانه جنگ افزار سازی اسرائیلی "الیبت سیستمز" در شهر بریستول انگلیس، زندانی شده‌اند.

یک شهروند انگلیسی حاضر در این تظاهرات گفت: دولت انگلیس با حمایت از نسل کشی اسرائیل در غزه، از قتل انسان‌ها و نابودی شهر‌ها پشتیبانی می‌کند، آن وقت هواداران فلسطین را تروریست می‌نامد در حالی که حامیان اسرائیل تروریست‌اند.

دولت انگلیس، گروه ضد اسرائیلی "فلسطین اکشن" را تروریستی نامید و فعالیت آن را ممنوع کرد و حامیانش را به جرم حمایت از تروریست دستگیر و زندانی می‌کند.

کریس ناینهم، مدیر ارشد سازمان ضد جنگ در انگلیس می‌گوید:" واقعا شرم آور است که ۲۴ نفر از هواداران فلسطین، بدون محاکمه، در زندانند. جرم آنان از نظر دولت انگلیس، هواداری از فلسطین و مخالفت با نسل کشی اسرائیل است. این افراد اکنون در زندان، به اعتصاب غذا دست زده و شماری از آنان، به علت وخامت حالشان، به بیمارستان منتقل شده‌اند و این فاجعه است.

حاضران در این تظاهرات می‌گویند دولت انگلیس، با سوء استفاده از قوانین مبارزه با تروریسم، درصددند تا مخالفان رژیم اسراییل را در این کشور به شدت سرکوب کنند.

خیابان‌های اطراف ساختمان نخست وزیری انگلیس ماه هاست صحنه تظاهرات قشر‌های مختلف مردم علیه سیاست‌های حکومت انگلیس در حمایت مالی، سیاسی و تسلیحاتی از رژیم صهیونیستی است.