مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، از توزیع ۴۵ هزار و ۵۴۰ تن کود کشاورزی شامل انواع کود‌های فسفات، پتاس و اوره به انبار‌های کارگزاران رسمی در شهرستان‌های مختلف خوزستان در آبان‌ماه سال‌جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی موسوی بیان کرد: با هماهنگی‌های انجام‌شده و در راستای تأمین به‌موقع نهاده‌های کشاورزی، محموله‌های متنوعی از کود‌های کشاورزی یارانه‌ای از مراکز توزیع استان به شهرستان‌های تحت پوشش ارسال شده و از طریق شبکه کارگزاری‌های مجاز در دسترس کشاورزان و باغداران قرار گرفته است.

وی افزود:کود اوره به عنوان کود نیتروژنه، کود فسفاته برای تقویت ریشه، گلدهی و میوه‌دهی و کود پتاسه برای افزایش مقاومت گیاهان در برابر تنش‌های آب و هوایی و بهبود کیفیت محصولات باغی و زراعی بوده است.

وی تصریح کرد: توزیع این محموله در آبان‌ماه، با توجه به فصل حساس داشت، تشکیل میوه و نیاز فزاینده گیاهان به عناصر غذایی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و به صورت هدفمند و بر اساس برنامه‌ریزی دقیق و نیازسنجی انجام شده است.

موسوی تأکید کرد: تمامی فرآیند‌های توزیع کود تحت نظارت دستگاه‌های نظارتی، جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار انجام شده و با رعایت اصول شفافیت، عدالت و نیازمحوری صورت گرفته است تا از هرگونه سوءاستفاده، گران‌فروشی یا خروج کود از چرخه قانونی جلوگیری شود.

وی از کشاورزان و باغداران استان خواست تا در خرید کود‌های یارانه‌ای و تخصصی تنها به مراکز عاملیت و کارگزاران مجاز مراجعه کنند و از خرید کالا از کانال‌های غیررسمی اجتناب کنند.

موسوی گفت : امیدواریم با ادامه توزیع منظم و به‌موقع نهاده‌های کشاورزی، شاهد افزایش تولید، بهبود کیفیت محصولات و تقویت پایداری بخش کشاورزی در استان خوزستان باشیم.